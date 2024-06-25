top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 27–30 июня 2024 года

Каскадеры, ковбои и другие

На звание главной новинки уикенда вновь будет претендовать российская комедия, на этот раз – БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (CRP). Проект обладает любопытным концептом, а Роман Курцын в главной роли явно привлечет к фильму свою фанбазу. На старте лента постарается улучшить показатели НЕПРИЛИЧНЫХ ГОСТЕЙ (22,7 млн рублей) и дотянуться до цифр ВАСИ НЕ В СЕБЕ (45,5 млн).

Вероника Скурихина, автор БК: «Фильм в целом как комедия смотрится гармонично, потому что все персонажи в нем прописаны крайне выпукло, и актеры честно отыгрывают это преувеличение. Выдерживание анекдотической манеры и игры, и сюжета от начала и до конца даже в драматических сценах позволяет БЫВШЕМУ В ПОМОЩЬ обрести целостность. Основная ставка в фильме сделана не на романтику, а на каскадерские способности Романа Курцына».

Два хоррора постараются привлечь внимание поклонников жанра. За спиной обладающего говорящим названием релиза ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (CP) стоит сильный прокатчик, который явно обеспечит новинку хорошей росписью. Референсы в данном случае – ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (19,6 млн рублей на старте) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (23,5 млн).

Французский проект СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (GF) рассчитывает расширить свою аудиторию за счет детективных акцентов в сюжете. Его ориентиры – БУГИМЕН (7,6 млн рублей на старте) и БОЙСЯ ТЕМНОТЫ (5,5 млн на старте).

Самых юных зрителей на уикенде ждет мультфильм ЭММА В МИРЕ ЛАМ (NMG). В пользу проекта говорит качественная анимация, среди его минусов – явный крен в сторону девочек. В качестве референсов здесь можно вспомнить релизы АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (20,3 млн рублей на старте) и ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (23,1 млн на старте).

В роли темной лошадки недели выступает вестерн Кевина Костнера ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1 (PRD). Богатый актерский состав и дефицит Голливуда – явные преимущества ленты, но широкую роспись ему будет сложно получить из-за внушительного хронометража. Ближайшим ориентиром тут выступает ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА, в 2011 году начинавшая прокат в СНГ с 17,4 млн рублей.   

Семейную аудиторию постарается привлечь МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (NKI). Картина не может похвастаться высокой событийностью, но подобные проекты про животных пользуются в России стабильной популярностью. На старте фильм постарается обойти недавний проект КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (5,0 млн рублей).

Также зрители смогут посмотреть экшн ДРАЙВЕР (EXP), триллер КЛУБ ЗЕРО (MCM), комедии ЛЮБОВЬ И ПЕСИКИ (KNLG), ТЫ ПРОСТО КОСМОС (KAP) и УИКЕНД С РОДИТЕЛЯМИ (UNID), фантастику РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ (CS), мультфильм СИРОККО ИЗ СТРАНЫ ВЕТРОВ (RUR), детектив ТОЛЬКО ТЕЧЕТ РЕКА (AOF), драму ФОЛИЯ (PNR) и перевыпуск хоррора ТЕМНЫЕ ВОДЫ (INK).

 

Фото: кадр из фильма БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ

25.06.2024 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Восточное золото: анализ киноиндустрии Дальнего Востока
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о блокировке зеркал пиратских сайтов
Подробнее
Сергей Урсуляк займется многосерийной экранизацией романа «Война и мир»
Подробнее
Второй сезон «Дома дракона» выйдет в России официально
Подробнее
Сарик Андреасян снимет полнометражный фильм по роману «Война и мир»
Подробнее
Предварительная касса четверга: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат
Подробнее
СПбМКФ открыл аккредитацию участников
Подробнее
Cтартовал VI фестиваль сериалов «Пилот»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 июня 2024 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Три богатыря» опережают «Смешариков», а «Тур с Иванушками» – «Непослушников»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» возглавил прокат
Подробнее
Минюст РФ признал режиссера Романа Качанова* иноагентом
Подробнее
CineEurope 2024: Презентация Universal Pictures
Подробнее
Касса четверга: лидером проката стал пиратский релиз «Головоломки 2»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 июня
Подробнее
CineEurope 2024: Презентация Disney
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 20–23 июня 2024 года
Подробнее
Институт развития интернета попал под санкции Евросоюза
Подробнее
CineEurope 2024: Презентация Sony Pictures
Подробнее
Телеканал ТВ-3 отпраздновал свой 30-летний юбилей
Подробнее