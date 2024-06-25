Обзор новинок проката на уикенде 27–30 июня 2024 года

На звание главной новинки уикенда вновь будет претендовать российская комедия, на этот раз – БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (CRP). Проект обладает любопытным концептом, а Роман Курцын в главной роли явно привлечет к фильму свою фанбазу. На старте лента постарается улучшить показатели НЕПРИЛИЧНЫХ ГОСТЕЙ (22,7 млн рублей) и дотянуться до цифр ВАСИ НЕ В СЕБЕ (45,5 млн).

Вероника Скурихина, автор БК: «Фильм в целом как комедия смотрится гармонично, потому что все персонажи в нем прописаны крайне выпукло, и актеры честно отыгрывают это преувеличение. Выдерживание анекдотической манеры и игры, и сюжета от начала и до конца даже в драматических сценах позволяет БЫВШЕМУ В ПОМОЩЬ обрести целостность. Основная ставка в фильме сделана не на романтику, а на каскадерские способности Романа Курцына».

Два хоррора постараются привлечь внимание поклонников жанра. За спиной обладающего говорящим названием релиза ЧЕЛЮСТИ. КРОВАВЫЙ РИФ (CP) стоит сильный прокатчик, который явно обеспечит новинку хорошей росписью. Референсы в данном случае – ЧЕЛЮСТИ. СТОЛКНОВЕНИЕ (19,6 млн рублей на старте) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (23,5 млн).

Французский проект СИНИСТЕР. ПОЖИРАТЕЛЬ ДУШ (GF) рассчитывает расширить свою аудиторию за счет детективных акцентов в сюжете. Его ориентиры – БУГИМЕН (7,6 млн рублей на старте) и БОЙСЯ ТЕМНОТЫ (5,5 млн на старте).

Самых юных зрителей на уикенде ждет мультфильм ЭММА В МИРЕ ЛАМ (NMG). В пользу проекта говорит качественная анимация, среди его минусов – явный крен в сторону девочек. В качестве референсов здесь можно вспомнить релизы АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (20,3 млн рублей на старте) и ПУШИСТЫЙ ВОЯЖ (23,1 млн на старте).

В роли темной лошадки недели выступает вестерн Кевина Костнера ГОРИЗОНТЫ: ЧАСТЬ 1 (PRD). Богатый актерский состав и дефицит Голливуда – явные преимущества ленты, но широкую роспись ему будет сложно получить из-за внушительного хронометража. Ближайшим ориентиром тут выступает ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА, в 2011 году начинавшая прокат в СНГ с 17,4 млн рублей.

Семейную аудиторию постарается привлечь МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЧЕМПИОН (NKI). Картина не может похвастаться высокой событийностью, но подобные проекты про животных пользуются в России стабильной популярностью. На старте фильм постарается обойти недавний проект КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (5,0 млн рублей).

Также зрители смогут посмотреть экшн ДРАЙВЕР (EXP), триллер КЛУБ ЗЕРО (MCM), комедии ЛЮБОВЬ И ПЕСИКИ (KNLG), ТЫ ПРОСТО КОСМОС (KAP) и УИКЕНД С РОДИТЕЛЯМИ (UNID), фантастику РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ (CS), мультфильм СИРОККО ИЗ СТРАНЫ ВЕТРОВ (RUR), детектив ТОЛЬКО ТЕЧЕТ РЕКА (AOF), драму ФОЛИЯ (PNR) и перевыпуск хоррора ТЕМНЫЕ ВОДЫ (INK).

Фото: кадр из фильма БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ

25.06.2024 Автор: Максим Острый