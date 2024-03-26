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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 28–31 марта 2024 года

Дети, домохозяйки и другие

Центральной новинкой уикенда станет российское духоподъемное драмеди НЕНОРМАЛЬНЫЙ (CP). В пользу проекта говорят сильный прокатчик, качественный продакшн и расчет на общественный резонанс. Ориентирами здесь могут выступать картины ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ (37,3 млн рублей на старте) и ДЫХАНИЕ (30,2 млн на старте).

Триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ (VLG) – достаточно редкий для российского проката по нынешним временам голливудский проект со звездами первой величины в главных ролях. Соответственно, картина станет очевидным выбором для поклонников как американского кино в целом, так и талантов Энн Хэтэуэй и Джессики Честейн в частности. Референсами в данном случае могут служить фильмы ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ (16,6 млн рублей на старте) и ВЗАПЕРТИ (19,5 млн на старте).

Поклонников хорроров на уикенде ждет УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (EXP). Некоторая жанровая типичность, заметная по трейлеру, может в данном случае сыграть на руку релизу и не разочарует любителей фильмов ужасов. Ориентиры новинки на старте – АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (11,6 млн рублей) и МЕТКИ ТЬМЫ (10,7 млн).

Также зрители смогут посмотреть драмеди (НЕ)БЫВШИЕ (GF) и СКАЗКИ ГОФМАНА (NMG), фэнтези ВОЖДЬ ОРКОВ (KNLG), спектакль ЖЕНИТЬБА ФИГАРО (KAP, с 27.03.), мультфильм ОТВАЖНЫЙ БИМ И ПЕРНАТЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ (RUR), драму Я – КАПИТАН (EXP) и перевыпуски лент ПРОКЛЯТИЕ (INK) и РЕЗНЯ (PVZGL).        

 

Фото: кадр из фильма НЕНОРМАЛЬНЫЙ

26.03.2024 Автор: Максим Острый

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