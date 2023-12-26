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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 28–31 декабря 2023 года

Богатыри, собаки и другие

На грядущем уикенде новинок в репертуаре кинотеатров появится немного, но зато в их числе будут сразу два крупных российских мультфильма.

Фаворитом в этой дуэли выглядят ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (VLG). Среди плюсов проекта – узнаваемая и любимая на протяжении многих лет франшиза, качественная анимация от студии «Мельница» и не самая высокая конкуренция в праздники и в январе. Что касается референсов, то КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ начинал прокат в конце 2020 года с 108 млн рублей, а ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ в 2021-м – с 105 млн.

Конкурентом БОГАТЫРЯМ станет ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (NKI). Мультфильмы про говорящих зверушек, тем более домашних питомцев, традиционно востребованы российской публикой. Однако рейтинги ожидания у ПЯТЕРКИ значительно ниже. В качестве ориентира здесь можно вспомнить релизы КОТЫ ЭРМИТАЖА (91,1 млн рублей за первый уикенд) и БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА (38,7 млн).  

Также зрители смогут посмотреть очередной МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 164. В НОВЫЙ ГОД ИГРАЮЧИ! (MVK, с 30.12), хоррор РЕИНКАРНАЦИЯ. КАРТИНЫ С ТОГО СВЕТА (KNLG) и спектакль ЩЕЛКУНЧИК (KAP, с 26.12).

 

Фото: кадр из фильма ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ

26.12.2023 Автор: Максим Острый

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