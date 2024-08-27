Обзор новинок проката на уикенде 29 августа - 1 сентября 2024 года

Последний летний уикенд предложит кинотеатральной аудитории множество разнообразных релизов. Скорее всего, на вершину бокс-офиса поднимется ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG). Мультфильм обладает довольно известным брендом среди своей целевой аудитории, но, как и иная анимация для детей младшего школьного возраста, данный проект несколько ограничен в своем кассовом потенциале. Релиз должен выступить на уровне аналогов БАРБОСКИНЫ TEAM (23,5 млн в первый уикенд) и МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (29,1 млн на старте), также выпущенных компанией «Вольга».

Помимо мультфильма, родители смогут сходить со своими детьми на семейно-приключенческий проект ТАЙНА ЧЕРНОЙ РУКИ (CP). Ориентиром по сборам данного релиза может служить проект ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (8 млн).

Аудиторию постарше, причем преимущественно женскую, может заинтересовать музыкальная мелодрама ПОДРОСТКИ: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ (NMG). Это крайне необычный проект, в котором перемешаны подростковая романтика, криминальная драма, ностальгический вайб, музыкальные шоустопперы. Предсказать, какой у фильма сложится «сарафан», до старта довольно затруднительно.

Никита Никитин, автор «Бюллетеня кинопрокатчика»: «Главные персонажи, три парня и две девушки, вынуждены выпутываться из сложного клубка отношений, который завязался у них сразу с несколькими антагонистами, среди которых представители двух уличных банд, школьный мажор и суровый отец одной из героинь. Параллельно криминальной развивается основная романтическая линия. Обаяния восходящих звезд Алексея Онежена и Александры Тихоновой хватает, чтобы следить за их отношениями с неослабевающим интересом. Вероятно, больше всех удовольствие от фильма получат поклонники Елены Лядовой, Тимофея Трибунцева и Никиты Кологривого. У взрослых звезд проекта второстепенные, но довольно запоминающиеся роли».

Любители боевиков будут вынуждены выбирать на уикенде между проектами ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ПРОШЛОГО (EXP), где главную роль сыграл Томер Сисле, и ПЧЕЛОВОД (CRP) с Джейсоном Стэйтемом. Потенциал первого фильма ограничивает тот факт, что востребованная во Франции экшн-франшиза так и не набрала популярности на нашем рынке (предыдущий фильм выходил еще в 2011 году). В свою очередь ПЧЕЛОВОД уже успел побывать в российском пиратском прокате в начале текущего года.

Для любителей пощекотать себе нервы в прокате появятся релизы МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (GF) и ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ МЕРТВЫ (AK). Первый проект крайне успешно завирусился в российских сегментах различных социальных сетей, из-за чего кассовые ожидания от него к началу проката заметно подросли. Слэшер, в свою очередь, рассчитан на ту же самую публику и должен заинтересовать ЦА интригующим названием и фигурой режиссера культового хоррора КОЛЛЕКЦИОНЕР.

Также зрители смогут посмотреть комедию МЫ КУПИЛИ ПТИЦЕФЕРМУ (CS), боевик СХВАТКА (RFLF), драму СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ (SBF) и перевыпуски классических лент САМУРАЙ (INK) и МОЙ СОСЕД ТОТОРО (RWV).

Фото: кадр из мультфильма ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

27.08.2024 Автор: Никита Никитин