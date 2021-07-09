Проекты Universal станут эксклюзивами Amazon Prime Video с 2022 года

Universal Filmed Entertainment Group заключил лицензионное соглашение с Amazon Prime Video и IMDb TV, сообщает Deadline. Оно фиксирует длительность эксклюзивного размещения проектов мейджора на стриминг-сервисах после кинотеатральной премьеры. Участники сторон по понятным причинам не комментируют финансовые условия, но, согласно инсайдам, заключенное соглашение оценивается десятизначными цифрами. Срок действия сделки также не разглашается. Соглашение также предполагает, что онлайн-сервис Peacock будет доступен в Amazon Fire TV и планшетах Fire.

Данная сделка во многом аналогична соглашению, заключенному некоторое время назад киностудией Sony со стриминг-сервисом Netflix. Формат сделки – first pay window. Amazon получает эксклюзивные права на игровые проекты киностудии, которые Universal будет выпускать в прокат с 2022 года. Соглашение распространяется на североамериканский рынок.

Договоренность с Universal является первой эксклюзивной сделкой Prime Video с крупной американской киностудией. До этого у стриминг-гиганта имелись эксклюзивные контракты либо за пределами США, либо только с небольшими студиями вроде A24. В свою очередь, договоренности с крупными игроками вроде Paramount и MGM (которая вскоре станет частью Amazon) не носили эксклюзивный характер.

Сначала фильмы Universal будут эксклюзивно выходить на онлайн-сервисе Peacock, где они будут доступны на протяжении первых 120 дней после премьеры. Также они будут доступны на протяжении последних четырех месяцев 18-месячного окна. Соответственно, Prime Video будет демонстрировать проекты киностудии на протяжении десяти месяцев в середине данного периода (с 5 по 14 месяц включительно). Prime Video также получит права на пакет фильмов из библиотеки Universal Filmed Entertainment Group.

Соглашение предполагает, что Prime Video сможет показать такие долгожданные премьеры как МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА: ГОСПОДСТВО, КОД 355 Саймона Кинберга и AMBULANCE Майкла Бея. Соглашение распространяется и на фильмы студий Focus и Blumhouse. Любопытно, что сделка не затрагивает предстоящие проекты студии Amblin, за кинотеатральный прокат в США которых отвечает Universal – кинокомпания, основанная Стивеном Спилбергом, только что продлила свой договор с Showtime. По неподтвержденной информации, анимационные проекты студии Illumination и DreamWorks, в том числе их будущие релизы, также не входят в сделку и пока останутся доступными на Netflix.

В свою очередь, на бесплатном стриминг-сервисе от Amazon IMDb TV станут доступны крупные премьеры Universal 2020-2021 годов и анимационные проекты студии. В их числе – УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА, ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, ФОРСАЖ 9, ЗВЕРОПОЙ 2, а также различные библиотечные названия вроде ГАДКОГО Я 2, КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2 и ШРЕК 2. Данная сделка делает IMDb TV первым AVOD-сервисом с доступом к крупному студийному контенту, который ранее уходил сразу на линейное телевидение или кабельные сети.

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09.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline