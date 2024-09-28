Новинки октября в онлайн-кинотеатре Amediateka

«Проклятие» с Эммой Стоун, британские «Эти храбрые девочки» и многое другое

Сразу два проекта студии А24 дебютируют в онлайн-кинотеатре Amediateka в октябре – сатирический сериал «Проклятие» с Эммой Стоун и ситком о дисфункциональной семье «Эти храбрые девочки», получивший премию BAFTA за лучший комедийный сериал.

Кроме того, зрителей стриминга ждут британский минисериал с детективным уклоном «Наследство», три сезона экшн-триллера «Горячая точка» и многое другое.

Уже на сервисе:

«Затмение» (криминальная драма, реж. Франк Бретт)

Добро пожаловать на плато Обрак во Франции, где все жители без исключения готовятся увидеть полное солнечное затмение. Но, как известно, когда наступает тьма, начинают твориться самые страшные дела. Во время затмения 18-летний парень Лука случайно стреляет в свою девушку Нур, а когда приводит к месту трагедии помощь, то ее уже не находят. Матери Луки, сотруднице полиции по имени Маню и ее напарнице Жоанне предстоит разобраться в этом загадочном преступлении, попутно раскрывая мрачные тайны местных жителей и решая болезненные семейные проблемы.

Со 2 октября:

«Наследство» (детективная драма, реж. Аку Лоухимиес)

Трое наследников — Дэниэл Уотсон и его сестры, Сиан и Хлои — после внезапной кончины отца узнают, что ни денег, ни имущества они не получат. Алчность героев заставляет их взяться за расследование его смерти, которая вполне может оказаться замаскированным убийством! Горе-наследники выходят на след таинственной женщины, близко общавшейся с главой семейства, но они даже не подозревают, какие семейные тайны из прошлого после этого выйдут наружу.

C 10 октября:

«Проклятие» (драмеди, реж. Нэйтан Филдер, Дэвид Зеллнер, Нэйтан Зеллнер)

Эшер и Уитни Сигелы, молодая супружеская пара, живут по принципам максимальной осознанности и экологичности. Им в голову приходит идея запустить собственное телешоу, в котором они облагородят заштатный городок Эспаньола, застроив его домами с нулевым углеродным следом. На помощь им приходит продюсер-неудачник Даги, но с его появлением на съемочной площадке всё идет как-то наперекосяк. А после того, как Эшера проклинает девочка, которой он заплатил за участие в съемках сотню долларов, а потом отнял деньги, в жизни Сигелов и в их телешоу наступает сущий кошмар. Смогут ли супруги изменить город назло всем бедам или сдадутся?

С 14 октября:

«Эти храбрые девочки» (комедия, реж. Саймон Бёрд, Марко Алесси)

Шоу рассказывает о матери-одиночке Деб и ее дочерях Джози и Билли. После того, как глава семейства покинул их навсегда, женщины остались с кучей долгов, а самое главное — с неистребимым желанием заполнить образовавшуюся пустоту в их доме. К сожалению, все поступки женщин оказываются крайне недальновидными, а странное сочетание болтливости, эгоизма и неуверенности в себе заставляет героинь страдать в любовных страстях и раз за разом наступать на одни и те же грабли.

С 16 октября:

«Багровое озеро», 1 и 2 сезоны (криминальный триллер, реж. Грант Браун, Бен Хоулинг, Катрин Миллар)

Экранизация одноименного романа-бестселлера Кэндис Фокс. Недалеко от Большого Барьерного рифа при весьма загадочных обстоятельствах пропадает корейский разработчик, который вот-вот должен был выпустить в свет важную программу. Его поисками занимается воистину необычный дуэт — пьянчуга и бывший полицейский Тед Конкаффи, обвиненный в преступлении, которого он не совершал, и наголо бритая частная сыщица Аманда Фаррэлл, у которой за плечами 10-летний срок за убийство.

С 21 октября:

«Горячая точка», 1-3 сезоны (экшн-триллер, реж. Дэвид Фрэйзи, Келли Макин, Эрик Канюэль)

Канадское шоу об опасной работе группы стратегического реагирования. Сотрудники полиции участвуют во всех особо важных делах – спасении заложников и переговорах с террористами, эвакуации жителей и обезвреживании бомб, охоте на серийного убийцу и даже решении семейных конфликтов. В арсенале у участников ГСР не только высокотехнологичное оружие, но еще и быстрый ум, интуиция и… багаж собственных проблем и травм, которые часто влияют на их работу.

Скоро:

«Призраки», 4 сезон (комедия, реж. Трент О’Доннелл, Кэти Лок О’Брайэн, Кристин Джернон)

Сверхъестественный комедийный сериал в четвертом сезоне продолжает радовать зрителей похождениями привидений из разных эпох и живой семейной парочки, которых судьба свела в одном особняке. Злой дух, вырвавшийся на свободу в конце третьего сезона, вступает на тропу войны и жаждет крови (вернее, эктоплазмы), дабы отомстить главным героям за долгие годы своих страданий в одиночестве. К тому же Саманте и Джею нужно помочь призракам вернуть с того света Айзека, ветерана войны за независимость, а также закрыть нерешенные дела Кэрол, новенького приведения в их дружном потустороннем коллективе.

«Школа медсестер», 6 сезон (семейная драма, реж. Рони Эзра, Янник Йохансен, Тильде Харкамп)

В шестом сезоне мелодраматического шоу действие всё так же разворачивается в датском госпитале Фреденслунд в конце 1950-х. Главным героям пришлось столкнуться с чрезвычайным происшествием — ужасным пожаром, который охватил стены любимого медицинского учреждения. Одни герои были вынуждены смотреть прямо в глаза смерти, другие вышли из катастрофы со страшными шрамами на теле и в душе, а третьи внезапно выпустили на волю самые темные стороны души. Какое будущее ждет теперь персонал Фреденслунда и какие новые вызовы приготовила им судьба?

Фото: кадр из сериала «Проклятие»