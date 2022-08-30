Амедиатека представила премьеры сентября 2022 года

Проект о создании «Дома Дракона», сериальные новинки и другое

В сентябре — мини-сериал «Дикая река» (Savage River)

Главная героиня по имени Мики (Кэтрин Лэнгфорд) возвращается в свой маленький город после десяти лет тюрьмы. Все, что она хочет, — забыть о прошлом и начать жизнь с чистого листа. Однако в городе происходит громкое убийство, и девушка сразу начинает ловить на себе косые взгляды. Когда на ее пороге появляется полиция, Мики пытается доказать свою невиновность, попутно раскрывая секреты, которые переворачивают ее мир с ног на голову. В качестве режиссера сериала «Дикая река» выступила Джослин Мурхаус.

В сентябре — документальный проект «Дом, который построили Драконы» (The House That Dragons Built)

Документальный проект о создании сериала «Дом Дракона». Фанаты вселенной Джорджа Р.Р. Мартина увидят, что происходит за кадром, как творится новая легенда и сколько труда съемочная группа вкладывает в это грандиозное зрелище. «Дом, который построили Драконы» — взгляд на каждую деталь шоу, начиная от роскошных костюмов и заканчивая тщательной проработкой характеров персонажей.

В сентябре — мини-сериал «Четыре сезона в Гаване» (Four Seasons in Havana)

Главный герой сериала «Четыре сезона в Гаване», Марио Конде, — человек очень занятой. Он постоянно находится в поиске возможности заработать побольше денег и так уж получилось, что его хлеб — это расследования. Марио часто оказывается в эпицентре криминальных событий, порой чудом находя ключ к очередной загадке. Неудивительно, что он частенько забывает о близких. Большой вопрос — как распутывать дела, если не можешь разобраться в собственной жизни?

С 1 сентября — мини-сериал «Мэри и Майк» (Mary & Mike)

Триллер о криминальной семейке. Мэри и Майк живут с двумя детьми в пригороде и производят впечатление образцовой ячейки общества. Они дружелюбны, приветливы и регулярно устраивают вечеринки для друзей и соседей на заднем дворе своего дома. Правда, там же в остальное время парочка пытает людей и проводит эксперименты с оружием массового поражения. Дело в том, что под маской добропорядочных супругов на самом деле прячутся агенты чилийской секретной полиции. Их работа — устранять лидеров оппозиции, координирующих движение сопротивления военной диктатуре Аугусто Пиночета.

В сентябре — «Гарри Уайлд» (Harry Wild, 1 сезон)

Гарри Уайлд в прошлом была простой учительницей литературы. Однако после выхода на пенсию (и последующего ограбления, жутко испугавшего женщину) ее жизнь делает крутой разворот. Она погружается в опасный мир криминала, подключаясь к расследованиям, которыми занимается ее сын-полицейский. Неожиданно выясняется, что прошлая профессия Уайлд может быть неплохим подспорьем в поимке преступников…

С 17 сентября — «Лос Страшилкас» (Los Espookys, 2 сезон)

В «Лос Страшилкас» много перемен: кто-то ввязывается в очередную мистическую аферу, кто-то ищет работу за пределами фирмы, а кто-то, наоборот, с головой погружается в дела необычной компании по устрашению всего и вся. Эпизодические роли исполнили номинантка на «Оскар» Ялица Апарисио («Рома»), Изабелла Росселлини («Синий бархат») и певица Ким Петрас.

В сентябре — «Школа медсестёр» (New Nurses, 5 сезон)

Возвращение сериала о буднях медицинских работников. На этот раз много внимания будет уделено личным отношениям героев. Некоторых из них ждут серьезные проверки на прочность…в том числе и в стремлении создать настоящую семью.

С 7 сентября — мини-сериал «Толкачи» (Pushers)

«Толкачи» — история взросления группы непутевых подростков из неблагополучного района Бней Ор в пустынном городке Беэр-Шева. Освободившийся из колонии для несовершеннолетних лидер юношеской банды собирает вокруг себя группу отчаявшихся друзей, чтобы вместе зарабатывать деньги продажей запрещенных веществ. Однако вскоре на растущий незаконный бизнес мальчишек обращают внимание настоящие бандиты, и теперь подросткам не выбраться из этой заварушки без потерь.

С 10 сентября — «Королева красоты Иерусалима» (Beauty Queen of Jerusalem, 1 сезон)

Запутанные семейные отношения, напряженные этнические конфликты, экскурс в мир удивительных традиций и история Иерусалима 20 века, от Османской Империи до создания государства Израиль. «Королева красоты Иерусалима» — это драма о нескольких поколениях семьи испанских сефардских евреев, вынужденных постоянно выбирать между сердцем и разумом.

В сентябре — продолжение сериала «Дом Дракона» (3-6 серии)

Приквел легендарного сериала «Игра престолов». В основу «Дома Дракона» лег первый том книги Джорджа Р.Р. Мартина «Пламя и кровь», где раскрывается история династии Таргариенов. В частности, семейство ввязывается в жестокую гражданскую войну, которая получила название «Танец драконов». Среди режиссеров сериала — Мигель Сапочник, ранее работавший над «Игрой престолов». Главные роли исполнили Мэтт Смит,, Эмма Д’Арси и Оливия Кук.

В сентябре — «Школа медсестёр» (New Nurses, 1-4 сезоны)

Драма о нелегких буднях медицинских работников. Действие сериала «Школа медсестер» разворачивается в датской больнице 50-х годов. Вторая мировая внесла свои коррективы и теперь в заведение на должность медсестры принимают мужчин. Эрик и Анна были одними из первых, кто начал работать по новой системе. Строгая дисциплина, устаревшая иерархия и запутанные любовные отношения — лишь часть того, что ждет их на пути к профессии, спасающей жизни. Им придется адаптироваться к суровой среде, где далеко не все рады новым мерам, а также найти общий язык не только с коллегами, но и весьма консервативно настроенными пациентами.

С 6 сентября — «Жульничество 1992: История Харшада Мехты» (Scam 1992: The Harshad Mehta Story, 1 сезон)

Индийский сериал, основанный на реальных событиях. «Жульничество 1992: История Харшада Мехты» рассказывает о предприимчивом мужчине по имени Харшад, уставшем от финансовых неудач и кризиса среднего возраста. Он начинает жизнь с чистого листа и погружается в торговлю на фондовом рынке. За несколько лет Харшад становится довольно успешным биржевым маклером, однако его не устраивает постоянный риск. В погоне за стабильностью он придумывает себе новую профессию: обучение биржевым спекуляциям. Эта затея быстро приводит к еще более безумным авантюрам.

В сентябре — «Рубеж: Внутренняя осада» (Avrodh: The Siege Within, 1 и 2 сезон)

«Рубеж: Внутренняя осада» — это остросюжетный сериал о давнем противостоянии Индии и Пакистана, затрагивающий реальные события, произошедшие в 2006 году. Напряженные отношения двух государств еще больше осложняются под влиянием деятельности террористической группировки, базирующейся в Кашмире. Жизни многих людей стремительно и кардинально меняются под давлением внешних обстоятельств. Авторы сериала постарались раскрыть не только политический конфликт, но и заглянуть в личные драмы тех, кого затронул яростный круговорот опасных событий.

Уже в Амедиатеке — «Невидимый» (Undekhi, 1 и 2 сезон)

Западная Бенгалия. Сюда приезжают, чтобы отдохнуть на живописных горных курортах. И здесь же держит свой отель дружная семья, которая зарабатывает деньги честным трудом и мечтает о лучшей жизни. Первой ласточкой светлого будущего должна была стать свадьба старшего сына, но подготовка к празднику неожиданно обрывается из-за страшных событий, развернувшихся в горах. Именно в этих красивейших местах находят тело неизвестного человека. До этого в деревне неподалеку пропали две молодые девушки, что наводит на мысль о том, что загадочный убийца решил надолго задержаться в прекрасной Бенгалии…

Уже в Амедиатеке — стендап-спэшл «Джеррод Кармайкл: Ротаниэль» (Jerrod Carmichael: Rothaniel)

«Джеррод Кармайкл: Ротаниэль» — стендап, записанный в феврале 2022 года в легендарном нью-йоркском джаз-клубе Blue Note. Режиссировал выступление комик Бо Бернем, получивший за свою работу номинацию на «Эмми». На этот раз Кармайкл рассказываат о непростых отношениях с матерью, собственной сексуальности и мрачных сторонах своей личности. Вместе с Бернемом они устраивают настоящий спектакль, выходя далеко за рамки стендап-формата.