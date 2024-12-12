Надежда Андрющенко официально займет должность гендиректора «Ленфильма»
Автор: Илья Кувшинов
12 декабря 2024
Ранее студию возглавлял Эдуард Суворов
Пресс-служба киностудии «Ленфильм» сообщила, что решением общего собрания акционеров на должность генерального директора киностудии избрана Надежда Андрющенко.
Соответствующее распоряжение выпущено Росимуществом 10 декабря 2024 года. Ранее этот пост занимал Эдуард Суворов, однако был снят с должности.
Отмечается, что Андрющенко ранее занимала должность директора службы безопасности «Ленфильма». Она имеет два высших финансово-экономических образования и MBA в области управления персоналом.
Основная задача нового руководителя киностудии – разработка программы финансового оздоровления предприятия.
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