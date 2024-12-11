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Эдуард Суворов снят с должности гендиректора «Ленфильма»

Автор: Илья Кувшинов

11 декабря 2024

Пресс-служба студии пока не прокомментировала данную информацию

Похоже, «Ленфильм» вновь остался без генерального директора – по сообщению РБК, Эдуард Суворов снят с должности главы студии. 

Издание ссылается на распоряжение Росимущества за подписью замруководителя Росимущества Алексея Павлова.

Утверждается, что на место Суворова как минимум на 6 месяцев придет Надежда Андрющенко. Пресс-служба «Ленфильма» пока не прокомментировала данную информацию.

Напомним, что Суворов официально занял должность главы «Ленфильма» в августе. До этого он с февраля исполнял обязанности гендиректора после того, как прошлый глава студии Федор Щербаков был объявлен в розыск.

Фото: пресс-служба НАОМ

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