Гендиректора «Ленфильма» разыскивают в связи с делом о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха»
Пресс-служба студии заявила, что Федор Щербаков в данный момент находится в отпуске
Стали известны детали насчет розыска генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова. По сообщению ТАСС, медиаменеджер разыскивается в связи с уголовным делом о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.
Отмечается, что следователи хотят провести проверку в отношении главы «Ленфильма» на предмет возможной причастности к преступлению. Другие детали дела не разглашаются, однако, согласно закону, просто свидетели по уголовному делу в розыск не объявляются.
Ранее сообщалось о возбуждении дела в отношении пиарщиков Антона Сафонова и Станислава Дейнеко, которые якобы требовали деньги с топ-менеджера «Ростеха» в обмен на отказ опубликовать в Telegram-канале компрометирующую его информацию.
По информации пресс-службы «Ленфильма», Щербаков сейчас находится в отпуске, а его обязанности до 29 февраля временно исполняет заместитель гендиректора по безопасности Алексей Тратников. Сама киностудия работает штатно и комментариев по этому поводу не дает.
Фото: Роман Пименов / «Петербургский дневник»