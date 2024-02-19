Гендиректора «Ленфильма» разыскивают в связи с делом о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха»

Пресс-служба студии заявила, что Федор Щербаков в данный момент находится в отпуске

Стали известны детали насчет розыска генерального директора «Ленфильма» Федора Щербакова. По сообщению ТАСС, медиаменеджер разыскивается в связи с уголовным делом о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

Отмечается, что следователи хотят провести проверку в отношении главы «Ленфильма» на предмет возможной причастности к преступлению. Другие детали дела не разглашаются, однако, согласно закону, просто свидетели по уголовному делу в розыск не объявляются.

Ранее сообщалось о возбуждении дела в отношении пиарщиков Антона Сафонова и Станислава Дейнеко, которые якобы требовали деньги с топ-менеджера «Ростеха» в обмен на отказ опубликовать в Telegram-канале компрометирующую его информацию.

По информации пресс-службы «Ленфильма», Щербаков сейчас находится в отпуске, а его обязанности до 29 февраля временно исполняет заместитель гендиректора по безопасности Алексей Тратников. Сама киностудия работает штатно и комментариев по этому поводу не дает.

Фото: Роман Пименов / «Петербургский дневник»