Аудитория Telegram в России выросла на 66% за полгода

Число пользователей Instagram* сократилось в четыре раза

Ежедневная аудитория Facebook* в России сократилась с января по июль 2022 года в восемь раз, а аудитория Instagram* — почти в четыре раза, следует из данных исследовательской компании Mediascope, опубликованных в Forbes. Mediascope рассчитал данные с учетом сессий любой длительности и с учетом сессий длительностью дольше 5 минут. К первому показателю относятся в том числе случаи, когда человек заходит в приложение Facebook и Instagram, но тут же выходит, поскольку в нем ничего не работает из-за блокировки. Данные охватывают все население России в возрасте от 12 лет.

После 24 февраля аудитория Instagram сократилась с 37,8 млн в феврале до 10,6 млн пользователей в июле. К июлю среднесуточный охват мобильного приложения Instagram длительностью дольше 5 минут также значительно уменьшился – до 5,5 млн с 28,9 млн в феврале. Аудитория соцсети Facebook снизилась в 4,7 раза – с 9 млн пользователей в феврале до 1,9 млн в июле. При этом дольше 5 минут в приложении Facebook в феврале проводили 2,7 млн человек, а в июле — всего 305 тыс пользователей.

«Аудитория Facebook и Instagram могла упасть, но не так радикально», — считает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк. По его словам, в связи с огромным количеством блокировок медиа и социальных сервисов россияне стали активно использовать VPN и заходят в сеть не под своими IP-адресами, поэтому методология подсчета вызывает вопросы. Представитель Mediascope рассказал, что данные собираются с помощью технологии, которая измеряет заходы пользователей на сайты или мобильные приложения независимо от того, включен ли у них VPN.

Самый заметный рост пользователей произошел у мессенджера Telegram: за полгода его аудитория выросла на 66%, с 25 млн в январе до 41,5 млн человек в сутки в июле. По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, Telegram привлекает пользователей новостным контентом.

Аудитория соцсети «ВКонтакте» также выросла – с 46 млн человек в январе до 50 млн в июле. Рост количества пользователей «ВКонтакте» может быть связан с тем, что площадка и так охватывала почти всех интернет-пользователей в нашей стране. Но рост сильно замедлился с марта, говорит Казарян. По его словам, это может быть связано с тем, что в первый месяц после начала спецоперации во «ВКонтакте» пришли те пользователи, которые собирались продвигать на этой площадке свой бизнес. «В соцсети остались те, кому «ВКонтакте» нужен для работы, а остальные предпочитают пользоваться VPN», — считает он.

Среди новых трендов в Рунете — рост числа СМИ, которые существуют в виде e-mail-рассылок, отмечает Козлюк из «Роскомсвободы». По его словам, многие СМИ теперь используют этот вид донесения информации из-за блокировок, либо просто делают отдельные проекты рассылок, чтобы диверсифицировать потоки распространения информации. «E-mail-рассылки переживают второе рождение», — уверен он.

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*принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России