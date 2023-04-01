АВКшоу «Синемаскоп» вновь пройдет в Сочи этим летом

Объявлена предварительная программа

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) объявила о проведении второго АВКшоу «Синемаскоп» 14-15 июня 2023 года в горном кластере Роза Хутор города Сочи. К участию приглашены собственники и топ-менеджеры российских кинотеатров и кинотеатральных сетей, управляющие и директора кинотеатров, специалисты в области маркетинга и взаимодействия со зрителями, руководители сферы общественного питания в кинотеатрах, девелоперы и поставщики услуг и технологий для кинотеатров.

За минувший год у представителей индустрии и смежных отраслей наработано много практик выживания кинотеатрального бизнеса, появились новые бизнес-кейсы. АВК заявляет о том, что настала пора пристальнее посмотреть на перспективу сохранения кинопоказа в России в ближайшие два-три года.

Участников ждут два дня интенсивной работы. На данный момент в программе заявлены самые актуальные и стратегически важные темы кинобизнеса, по которым выступят более десяти спикеров и экспертов:

— Что показывать после 25 мая 2023 года? Что будет с иностранным контентом? Последствия и перспективы работы альтернативным контентом. Как удержать зрителя в период репертуарного голода?

— Если не Минкульт, то кто? Статистика отрасли — продолжаем верить? Новый закон о рекламе.

— Общий стартовый формат в репертуарном программировании. Целый месяц для одного фильма — утопия или возможность? Какие условия выставлять продюсерам?

— Опыт лидеров «некиношных» отраслей.

— Как выживать и сохранять кинотеатры, дожидаясь светлого будущего?

Регистрация участников начинается с 1 апреля 2023 года и закончится 25 мая. Дополнительную информацию можно получить на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров https://cinemaowner/avkshow/.ru и на сайте мероприятия www.avkshow.ru.

Впервые Ассоциация владельцев кинотеатров провела свой конвент в Сочи в 2021 году. Участниками мероприятия стали более 130 представителей российской киноиндустрии — собственники и топ-менеджеры кинотеатров и кинотеатральных сетей, специалисты по маркетингу, продажам, общепиту, поставщики услуг для кинотеатров, продюсеры и режиссеры, представители дистрибьюторских компаний. В течение трех дней на трех треках обсуждались темы управления, организации маркетинга и работы предприятий общественного питания в кинотеатрах, проводились деловые игры и разрабатывались новые бизнес-кейсы. В работе первого АВКшоу два года назад приняли участие 12 спикеров.