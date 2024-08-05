Фестиваль «Будем жить» представил программу

Смотр откроется 15 августа в кинотеатре «Художественный»

Стала известна программа XIII Международного кинофестиваля «Будем жить».

В конкурсную программу игрового кино вошли восемь картин. Среди них – РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ Руслана Акуна, ВЕРА Иры Волковой, ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ Михаила Лукачевского, СОЛО Ярослава Кардэлло и другие.

Председателем жюри станет режиссер и продюсер Джаник Файзиев. По словам президента фестиваля Евгения Герасимова, для участия было прислано 410 работ из 15 стран.

Откроет смотр приключенческая фантастика ПИРАТЫ ГАЛАКТИКИ БАРРАКУДА Антона Борматова. Сама торжественная церемония состоится 15 августа в кинотеатре «Художественный».

Конкурс игрового кино

– ПРО МОЮ МАМУ И ПРО МЕНЯ, реж. Дмитрий Губарев

– РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ, реж. Руслан Акун

– ОСТРОВ ЮРЬЕВА, реж. Александр Баршак

– ВЕРА, реж. Ира Волкова

– АННА И ВАНО. ВАННА И ВИНО, реж. Алекс Некто

– ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА, реж. Наур Гармелия

– ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ, реж. Михаил Лукачевский

– СОЛО, реж. Ярослав Кардэлло

Конкурс документального кино

– РОМАН КОСТОМАРОВ: РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ, реж. Михаил Щедринский

– И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО ИЛИ ПОЧЕМУ ДИНОЗАВРЫ ВЫМЕРЛИ, реж. Дарина Умнова

– «Сказки Айлин», реж. Асель Умаралиева

– «Огни большой деревни. Хор отца Дионисия», реж. Егор Гаврилин

– МИТИНА КУЗНЯ, реж. Марина Труш, Владимир Самородов

– «Фиолетовая страна», реж. Михаил Горобчук

– «Почему вы ушли?», реж. Ивана Соловей

– ЖИВЫЕ, реж. Дмитрий Семибратов

– БЮРО, реж. Пабло Рохас

– «Водяная мельница в Бади», реж. Хабу

– ТАНЯ. ЛЕТО. ЗИМА, реж. Александр Авилов

Конкурс короткометражного кино

– «Тинатин», реж. Сэм Литовчин

– «Не плачь», реж. Медея Властопуло

– «Вовка», реж. Оксана Сташенко

– «От тебя пахнет пловом», реж. Маргарита Харьковская

– «Туда, где хорошо», реж. Ксения Пчелинцева

– «Плевое дело», реж. Денис Шаблий

– «Моя первая по счёту смерть», реж. Антон Хвалей

– «Другие», реж. Анастасия Олень

– «Поле», реж. Серафим Чихладзе

– «Разъезд», реж. Мария Меленевская

– «30 секунд», реж. Иван Соснин

– «Слишком хорошая Анна», реж. Яна Климова-Юсупова

– «Право на атаку», реж. Марина Сафронова

– «неВечные», реж. Татьяна Жукова

– «Колыбель», реж. Евгения Олихвер

– «Свиделись», реж. Лолита Наранович

– «Ананас», реж. Дилара Галеева

– «Пальто», реж. Александр Лицкевич

– «Кимоно», реж. Санжар Муродшайхов,

– «Bonus», реж. Reza Nejati

– «Капитанская дочка», реж. Алексей Петрашевич

Фото: кадр из фильма ВЕРА