«Чебурашка» собрал 2 млрд рублей
Для покорения кассового рубежа фильму понадобилось всего пять дней
Согласно предварительным и неофициальным данным, по итогам 5 января валовые сборы семейного фильма ЧЕБУРАШКА (CP) режиссера Дмитрия Дьяченко преодолели рубеж в 2 млрд рублей. В эту сумму также входят сборы превью-показов и предпродажи на ближайшие дни. Для покорения заветного кассового рубежа фильму понадобилось всего пять дней широкого проката.
ЧЕБУРАШКА стал шестым отечественным проектом, сумевшим покорить долгожданный рубеж. До этого отметка в 2 млрд сборов среди российских картин также покорялись лентам ХОЛОП (3,069 млрд), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,969 млрд), Т-34 (2,274 млрд) и двум частям франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, ПОСЛАННИК ТЬМЫ (2,198 млрд) и КОРЕНЬ ЗЛА (2,049 млрд). Две последних картины также снял режиссер Дмитрий Дьяченко.
За всю историю российского проката преодолеть планку сборов в 2 млрд рублей удалось 13 фильмам. На данный момент полный список фильмов-двухмиллиардников выглядит следующим образом:
|№
|Фильм
|Дистрибьютор
|Дата старта
|Валовые сборы, руб
|1
|АВАТАР
|FOX
|17.12.09
|3 516 796 661
|2
|ХОЛОП
|CP
|26.12.19
|3 069 622 747
|3
|ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
|SPPR
|15.12.21
|2 987 157 478
|4
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|CP
|28.12.17
|2 968 507 765
|5
|КОРОЛЬ ЛЕВ
|WDSSPR
|18.07.19
|2 641 791 506
|6
|МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
|WDSSPR
|29.04.19
|2 594 826 571
|7
|Т-34
|CP
|01.01.19
|2 273 745 807
|8
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|WDS
|23.12.21
|2 198 100 803
|9
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|WDSSPR
|25.05.17
|2 131 816 926
|10
|ЗВЕРОПОЛИС
|WDSSPR
|03.03.16
|2 082 859 518
|11
|ВЕНОМ 2
|SPPR
|30.09.21
|2 055 360 376
|12
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА
|WDS
|01.01.21
|2 049 222 853
|13
|ЧЕБУРАШКА
|CP
|01.01.23
|2 011 076 420
Более подробно о предварительных результатах праздничного проката читайте в нашей специальной рубрике, посвященной «новогодней битве».
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