«Чебурашка» собрал 2 млрд рублей

Для покорения кассового рубежа фильму понадобилось всего пять дней

Согласно предварительным и неофициальным данным, по итогам 5 января валовые сборы семейного фильма ЧЕБУРАШКА (CP) режиссера Дмитрия Дьяченко преодолели рубеж в 2 млрд рублей. В эту сумму также входят сборы превью-показов и предпродажи на ближайшие дни. Для покорения заветного кассового рубежа фильму понадобилось всего пять дней широкого проката.

ЧЕБУРАШКА стал шестым отечественным проектом, сумевшим покорить долгожданный рубеж. До этого отметка в 2 млрд сборов среди российских картин также покорялись лентам ХОЛОП (3,069 млрд), ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,969 млрд), Т-34 (2,274 млрд) и двум частям франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, ПОСЛАННИК ТЬМЫ (2,198 млрд) и КОРЕНЬ ЗЛА (2,049 млрд). Две последних картины также снял режиссер Дмитрий Дьяченко.

За всю историю российского проката преодолеть планку сборов в 2 млрд рублей удалось 13 фильмам. На данный момент полный список фильмов-двухмиллиардников выглядит следующим образом:

№ Фильм Дистрибьютор Дата старта Валовые сборы, руб 1 АВАТАР FOX 17.12.09 3 516 796 661 2 ХОЛОП CP 26.12.19 3 069 622 747 3 ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ SPPR 15.12.21 2 987 157 478 4 ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ CP 28.12.17 2 968 507 765 5 КОРОЛЬ ЛЕВ WDSSPR 18.07.19 2 641 791 506 6 МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ WDSSPR 29.04.19 2 594 826 571 7 Т-34 CP 01.01.19 2 273 745 807 8 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ WDS 23.12.21 2 198 100 803 9 ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ WDSSPR 25.05.17 2 131 816 926 10 ЗВЕРОПОЛИС WDSSPR 03.03.16 2 082 859 518 11 ВЕНОМ 2 SPPR 30.09.21 2 055 360 376 12 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА WDS 01.01.21 2 049 222 853 13 ЧЕБУРАШКА CP 01.01.23 2 011 076 420

Более подробно о предварительных результатах праздничного проката читайте в нашей специальной рубрике, посвященной «новогодней битве».

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