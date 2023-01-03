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«Чебурашка» стал миллиардером

Автор: Никита Никитин

3 января 2023

1 млрд рублей покорился блокбастеру за рекордные три дня

Согласно предварительным и неофициальным данным, по итогам 3 января сборы семейного фильма ЧЕБУРАШКА (CP) достигли отметки 961 млн рублей, а с учетом предпродаж утром 4 января преодолена отметка в 1 млрд рублей. В активе картины 1,038 млрд рублей. В эту сумму также входят сборы превью-показов с 9 по 31 декабря, составившие 134,1 млн.

Таким образом, ЧЕБУРАШКА достиг миллиарда общих сборов в рекордные для российского фильма три дня широкого проката. Для сравнения, другой семейный проект Дмитрия Дьяченко ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА достиг отметки в миллиард рублей за шесть дней широкого проката.

Более подробно о предварительных результатах проката 3 января 2022 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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