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«Чебурашка» стал третьим самым кассовым российским фильмом в современной истории

Автор: Георгий Романов

7 января 2023

«Чебурашка» уверенно движется к победе над «Холопом»

Шестой день нового года не ознаменовался новым рекордом семейно-приключенческой картины ЧЕБУРАШКА (CP). Релиз заработал 368,5 млн рублей, что на 6,6% меньше кассы предыдущего дня. Однако это все равно четвертый результат за всю историю. Теперь топ-5 лучших дней новогодних праздников состоит исключительно из результатов ЧЕБУРАШКИ.

 

ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ

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Лидеры российского проката последних лет

Год 

День проката

Сборы, млн рублей
1  ЧЕБУРАШКА 2023 5 394,5
2  ЧЕБУРАШКА 2023 4 389
3  ЧЕБУРАШКА 2023 3 382
4  ЧЕБУРАШКА 2023 6 368,5
5  ЧЕБУРАШКА 2023 2 361

 

Общая же касса фильма за 6 дней проката (с учетом превью) составила 2,162 млрд рублей, что является пятым результатом в топе самых кассовых российских картин. Официально новинка уже обошла итоговый результат фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, а с учетом предпродаж и вовсе ворвалась в первую тройку, оставив позади ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ: ПОСЛАННИКА ТЬМЫ и Т-34. Очевидно, что фильм Дмитрия Дьяченко к концу своего проката станет самым кассовым отечественным проектом в истории.


РОССИЙСКИЕ КАРТИНЫ, ПРЕОДОЛЕВШИЕ ОТМЕТКУ В 2 МЛРД РУБЛЕЙ, БЕЗ УЧЕТА СНГ

# Название фильма Релиз Дистрибьютор

Итоговые сборы,
млрд рублей
1  ХОЛОП 26.12.2019

CP

3,07
2  ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 28.12.2017

CP

2,968
3  Т-34 01.01.2019

CP

2,274
4

 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ

 23.12.2021 WDS 2,198
5

 ЧЕБУРАШКА

 01.01.2023 CP 2,162
6

 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 

 01.01.2021 WDS 2,049

 

Более подробно о предварительных результатах проката 6 января 2022 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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