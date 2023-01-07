«Чебурашка» стал третьим самым кассовым российским фильмом в современной истории

«Чебурашка» уверенно движется к победе над «Холопом»

Шестой день нового года не ознаменовался новым рекордом семейно-приключенческой картины ЧЕБУРАШКА (CP). Релиз заработал 368,5 млн рублей, что на 6,6% меньше кассы предыдущего дня. Однако это все равно четвертый результат за всю историю. Теперь топ-5 лучших дней новогодних праздников состоит исключительно из результатов ЧЕБУРАШКИ.

ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ

# Лидеры российского проката последних лет Год День проката Сборы, млн рублей 1 ЧЕБУРАШКА 2023 5 394,5 2 ЧЕБУРАШКА 2023 4 389 3 ЧЕБУРАШКА 2023 3 382 4 ЧЕБУРАШКА 2023 6 368,5 5 ЧЕБУРАШКА 2023 2 361

Общая же касса фильма за 6 дней проката (с учетом превью) составила 2,162 млрд рублей, что является пятым результатом в топе самых кассовых российских картин. Официально новинка уже обошла итоговый результат фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, а с учетом предпродаж и вовсе ворвалась в первую тройку, оставив позади ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ: ПОСЛАННИКА ТЬМЫ и Т-34. Очевидно, что фильм Дмитрия Дьяченко к концу своего проката станет самым кассовым отечественным проектом в истории.



РОССИЙСКИЕ КАРТИНЫ, ПРЕОДОЛЕВШИЕ ОТМЕТКУ В 2 МЛРД РУБЛЕЙ, БЕЗ УЧЕТА СНГ

Более подробно о предварительных результатах проката 6 января 2022 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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