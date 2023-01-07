«Чебурашка» стал третьим самым кассовым российским фильмом в современной истории
«Чебурашка» уверенно движется к победе над «Холопом»
Шестой день нового года не ознаменовался новым рекордом семейно-приключенческой картины ЧЕБУРАШКА (CP). Релиз заработал 368,5 млн рублей, что на 6,6% меньше кассы предыдущего дня. Однако это все равно четвертый результат за всю историю. Теперь топ-5 лучших дней новогодних праздников состоит исключительно из результатов ЧЕБУРАШКИ.
ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ
|#
|
Лидеры российского проката последних лет
|
Год
|
День проката
|
Сборы, млн рублей
|1
|ЧЕБУРАШКА
|2023
|5
|394,5
|2
|ЧЕБУРАШКА
|2023
|4
|389
|3
|ЧЕБУРАШКА
|2023
|3
|382
|4
|ЧЕБУРАШКА
|2023
|6
|368,5
|5
|ЧЕБУРАШКА
|2023
|2
|361
Общая же касса фильма за 6 дней проката (с учетом превью) составила 2,162 млрд рублей, что является пятым результатом в топе самых кассовых российских картин. Официально новинка уже обошла итоговый результат фильма ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА, а с учетом предпродаж и вовсе ворвалась в первую тройку, оставив позади ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ: ПОСЛАННИКА ТЬМЫ и Т-34. Очевидно, что фильм Дмитрия Дьяченко к концу своего проката станет самым кассовым отечественным проектом в истории.
РОССИЙСКИЕ КАРТИНЫ, ПРЕОДОЛЕВШИЕ ОТМЕТКУ В 2 МЛРД РУБЛЕЙ, БЕЗ УЧЕТА СНГ
|#
|Название фильма
|Релиз
|Дистрибьютор
|
Итоговые сборы,
|1
|ХОЛОП
|26.12.2019
|
CP
|
3,07
|2
|ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
|28.12.2017
|
CP
|
2,968
|3
|Т-34
|01.01.2019
|
CP
|
2,274
|4
|23.12.2021
|WDS
|2,198
|5
|01.01.2023
|CP
|2,162
|6
|01.01.2021
|WDS
|2,049
Более подробно о предварительных результатах проката 6 января 2022 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».
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