«Чебурашка» собрал 4 млрд рублей в российском прокате

Фильм Дмитрия Дьяченко стал первым проектом в истории, достигшим данного рубежа

Согласно предварительным данным ЕАИС, к 13:00 (мск) 15 января валовые сборы семейного фильма ЧЕБУРАШКА (CP) режиссера Дмитрия Дьяченко преодолели рубеж в 4 млрд рублей. В данную сумму входят предпродажи билетов на ближайшие дни. Посещаемость проекта достигла предварительной отметки в 12,5 млн человек.

ЧЕБУРАШКА стал первым фильмом за всю историю наблюдений, сумевшим покорить долгожданный рубеж.

ЧЕБУРАШКА − проект продюсерской студии Yellow, Black and White (YBW Films), платформы Start, «Союзмультфильма» и телеканалов «Россия 1» (холдинг ВГТРК) и СТС. Согласно ЕАИС, производственный бюджет картины составил 850 млн рублей.

До выхода ЧЕБУРАШКИ самым кассовым фильмом в истории современного российского проката на протяжении 12 лет оставался фантастический проект АВАТАР (FOX). Лента Джеймса Кэмерона собрала почти 3,517 млрд рублей. В момент первичного проката ее посмотрело 13,466 млн зрителей.

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