«Человек-Паук: Нет пути домой» обошел «Движение вверх» по сборам в России

Кинокомикс занял третье место в списке самых кассовых релизов в истории отечественного проката

Кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ занял третью место в списке самых кассовых релизов в России, обойдя российскую спортивную драму ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. По данным Comscore, проект киновселенной Marvel, российский прокат которого начался 16 декабря 2021 года, заработал в нашей стране 2,987 млрд рублей при проданных 8,978 млн билетах. При пересчете в валюту касса проекта составляет $40 млн.

На четвертую строчку самых кассовых проектов в российском прокате сместилось ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, который с начала проката 28 декабря 2017 года заработал 2,966 млрд рублей. Всего отечественный фильм посмотрели 12,001 млн зрителей.

Лидерами российского проката за всю историю наблюдений остаются АВАТАР Джеймса Кэмерона (3,516 млрд рублей, старт проката — 17 декабря 2009 года) и отечественная картина ХОЛОП Клима Шипенко (3,069 млрд рублей, старт проката — 26 декабря 2019 года).

По суммарной кассе в России и СНГ, согласно Comscore, в первую тройку также вошли АВАТАР (3,644 млрд рублей), ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (3,513 млрд рублей) и ХОЛОП (3,179 млрд рублей).

Фильм ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ занимает шестое место по размеру кассы в истории мирового проката ($1,916 млрд), а также третье место в истории американского проката ($814 млн).