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Глава Comscore в России прокомментировал отказ Минфина выделить кинотеатрам 6,5 млрд рублей

Автор: Никита Никитин

17 мая 2022

Ассоциация владелецев кинотеатров еще надеется на получение 4,2 млрд

Вчера в распоряжении БК оказался межведомственный документ, в котором Министерство финансов запросило дополнительное обоснование для выделения субсидии кинотеатрам в размере 6,5 млрд. Ранее с предложением дополнительной финансовой помощи кинотеатрам в середине апреля выступил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Генеральный директор компании Comscore в России и член АВК Роман Исаев прокомментировал для БК сложившуюся ситуацию.

«Для индустрии кинопоказа отказ Минфина – новость, которая может получить почетную серебряную медаль по степени трагизма после известия об уходе Голливуда, – отметил Роман Исаев. – Эта помощь реальна нужна кинотеатрам, без этих субсидий они не смогут существовать, и это не преувеличение. Начиная с марта остается надежда, что государство поможет кинопоказу по той или иной схеме, пусть даже и не в том объеме, о котором запрашивают кинотеатры. Сегодня это надежда стала еще более призрачной».

Роман Исаев не исключил, что данное решение повлечет за собой закрытие значительной части площадок: «К сожалению, можно прогнозировать ускорение процесса закрытия кинотеатров в ближайшие недели. Какая-то часть кинотеатров рассчитывала свести концы с концами за счет получения государственных денег, но теперь эта вероятность стала еще меньше. В плане релизов ничего крупного на горизонте в ближайшее время не предвещается. Релизы второй половины мая-июня какую-то аудиторию, безусловно, привлекут, но выжить кинотеатрам они не помогут».

В то же время Исаев подчеркнул, что диалог индустрии с государством о получении помощи еще не завершен: «Естественно, никто не собирается опускать руки. Ассоциация владельцев кинотеатров ждет ответной реакции властей уже на свой запрос, чтобы определить, что делать дальше. Когда ответ будет получен, для кинотеатров наступит новый этап борьбы за свою жизнь. Будут сформулированы новые запросы в адрес властей по поводу возможных послаблений и иной опосредованной помощи кинотеатрам, если в прямой финансовой субсидии будет отказано».

Ранее АВК запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей. Также Ассоциация заявляла что при отсутствии помощи в течение календарного месяца к концу лета «спасать уже будет некого».

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