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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает выделить кинотеатрам 6,5 млрд рублей господдержки

Автор: БК

14 апреля 2022

Соответствующие письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением выделить финансовую поддержку кинотеатрам в размере 6,5 млрд рублей по аналогии с 2020 годом. Также бизнес-омбудсмен попросил обнулить до конца года плату по аренде госимущества.

Кроме того, Титов предложил включить ОКВЭД 59.14 (деятельность в области демонстрации фильмов) в перечень видов экономической деятельности, для которых продлены сроки уплаты налога, который уплачивается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году. Он также представил данные, по которым прекращение показа фильмов из ряда зарубежных стран в ближайшие месяцы приведет к падению выручки кинотеатров более чем на 80-90%, а проекты из стран Азии смогут заместить выпадающие потери на 8-10%.

Ассоциация владельцев кинотеатров уже запрашивала у правительства финансовую поддержку в размере 4,2 млрд рублей. Генеральный директор компании Comscore в России и СНГ Роман Исаев во время стрима в телеграм-канале БК также рассказал, что член совета АВК и руководитель киносети «Синема 5» Алексей Воронков рассчитал, что до конца года демонстраторам даже при усеченном виде работы потребуется от государства около 10 млрд рублей прямой поддержки: «Если государство сможет выделить 10 миллиардов кинотеатрам, тогда они смогут остаться местами, где в будущем продолжат показывать российское кино. А в следующие годы эта сумма должна быть еще больше, так как потребуется возместить три четверти потерянного голливудского бокс-офиса». 

В начале апреля Алексей Воронков на встрече с Борисом Титовым отметил, что в случае неизменной санкционной ситуации и недостатке привлекательных отечественных релизов кинотеатры сгенерируют до конца года не менее 11,1 млрд рублей совокупного убытка, даже при сокращении залов, персонала и платежей за коммуналку. Как отметил Воронков, 2 марта в России функционировало 5,7 тысяч кинозалов, в которых работало около 35 тысяч человек. Уже к началу апреля каждый четвертый кинозал был закрыт. Также падение оборотов в марте составило более 40%, в нынешнем месяце оно прогнозируется на уровне 80%, а в мае – на 92%. По его словам, в мае может начаться массовое сокращение сотрудников и закрытие кинотеатров целиком.

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