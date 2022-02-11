В студии EFM в Берлине совершена кража

Из-за пропажи оборудования онлайн-мероприятия перенесены в другое помещение

В студии EFM в Берлине на Потсдамской площади, из которой проводились онлайн-трансляции событий конвента, была совершена кража, сообщает Variety. В четверг вечером в нее вломились неизвестные и вынесли различное оборудование. Все трансляции, которые были запланированы в студии на пятницу, пройдут в другой локации.

Какая именно аппаратура украдена и на какую сумму, пока неизвестно.

Предполагается, что произошедшее существенно не отразится на предстоящих онлайн-мероприятиях и встречах. Трансляция программ EFM будет вестись по расписанию, в том числе из основной студии Кинорынка. Многие участники смогут воспользоваться Zoom. Достаточно много докладчиков EFM планировали участвовать в запланированных мероприятиях удаленно.

Организаторы European Film Market приняли решение провести мероприятие в онлайн-формате за считанные недели до начала. Об этом было объявлено в январе после появления в Германии штамма «омикрон». В то же время Берлинский кинофестиваль было решено провести в очном формате. Смотр стартовал вчера в столице Германии.

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