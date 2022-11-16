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Стали известны финалисты конкурса для будущих шоураннеров «5 пилотов для Okko»

Автор: БК

16 ноября 2022

Всего отобрано 10 авторов

Онлайн-кинотеатр Okko, киностудия «Место силы» и киношкола «Студия 24» объявили победителей конкурса «5 пилотов для Okko». Всего было подано 875 заявок, из которых отобрано 10 финалистов. Победителей ждёт бесплатное обучение с кураторами курса — продюсерами Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем.

В список финалистов вошли: Евгений Баранов, Инкар Есмагамбетова, Юлиана Закревская, Мария Кац, Антон Риваль, Анна-Лиза Техменева, Дмитрий Юшков, Рамиль Карипов, Иван Милов и Полина Синева. 

Участники «5 пилотов для Okko» будут учиться и работать над сценариями с декабря по апрель: в основе обучения лежит практика режиссуры, драматургии и организации производства сериала. Пять лучших проектов, которые будут отобраны в мае, получат финансирование на съёмки пилотов для онлайн-кинотеатра Okko. 

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