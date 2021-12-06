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В Лондоне объявлены лауреаты премии «Золотой Единорог»-2021

Автор: БК

6 декабря 2021

Церемония состоялась 5 декабря

На сцене лондонского театра Theatre Royal Haymarket прошла церемония вручения премии «Золотой Единорог»-2021, которая была совмещена с театральным шоу «Буря и Единорог». Главную роль в постановке исполнил Данила Козловский.

Лауреатами премии стали:

• Лучший фильм — КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, реж. Н.Меркулова, А.Чупов
• Лучший сценарий  КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ, реж. Н.Меркулова, А.Чупов
• Лучший дебют — ИВАНОВО СЧАСТЬЕ, реж. И.Соснин
• Лучший короткометражный фильм — ОБЕЩАНИЯ,  реж. Л. Влади
• Лучший документальный фильм — АМУРСКАЯ ГОЛГОФА, реж. Ю. Серьгина
• Лучший иностранный фильм с российской тематикой — КРОВОПИЙЦЫ, реж. Ю.Радльмайер (Германия)
• Лучший документальный фильм о России — БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, реж. Т. Чистова (Польша)
• Лучший восходящий талант — Полина Гухман (МАША)
• Лучшая актриса — Светлана Ходченкова (ДРУГОЕ ИМЯ)
• Лучший актер — Юрий Борисов (КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ)  
• Лучший анимационный фильм — ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ, реж. А. Цицилин
• Лучшая актерская работа в международном проекте (премия от Casting Bridge) — Александр Кузнецов

Гостями церемонии стали: члены российского жюри — актриса, режиссер, продюсер Алиса Хазанова, актриса Иева Андреевайте, режиссер Олег Асадулин, журналист Денис Катаев, а также писатели Дмитрий Глуховский, Александр Цыпкин, музыкант Борис Гребенщиков, режиссеры Илья Хржановский, Сергей Осипьян, актрисы, Оксана Акиньшина, Юлия Хамитова, Анастасия Ушакова, Кристина Поли, Алена Чехова, журналист BBC Александр Кан, кастинг-директор Нэнси Бишоп, ресторатор Алексей Зимин, председатель международного жюри Анна Смит, режиссеры Джеймс Хакинг, Том Лоуз,  Джейк Вест, актер Стивен Фест, телеведущая Лиз Бруер, музыкант Габриэль Прокофьев и другие.

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