Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 февраля 2025 года

Новые фильмы Алекса Гарленда и Романа Михайлова, уход «Конца света», а также многое другое

«Вольга» заявила на 10 апреля экшн-триллер ПОД ОГНЕМ. На этот раз постановщик ПАДЕНИЯ ИМПЕРИИ Алекс Гарленд объединил режиссерские усилия с военным экспертом Рэем Мендозой.

Еще одну новинку на 10 апреля поставила Capella Film – норвежский мультфильм ПИРАТЫ ОПАСНОГО МОРЯ: КАПИТАН КЛЫК.

«НМГ Кинопрокат» перенес анимационный проект Тимура Бекмамбетова ХОДЖА НАСРЕДДИН с 24 апреля на 18 сентября.

К24 выпустит 20 марта новую работу Романа Михайлова ЖАР-ПТИЦА. Главные роли в картине исполнили Александра Киселева, Марк Эйдельштейн, Илларион Маров, Мария Мацель, Чингиз Гараев, Хаски и многие другие.

«Про:взгляд» убрал из прокатной сетки фантастический мюзикл КОНЕЦ СВЕТА с Тильдой Суинтон и Майклом Шенноном. Релиз картины был намечен на 3 апреля.

«КИНО.АРТ.ПРО» передвинул байопик БОЖЕСТВЕННАЯ. САРА БЕРНАР на более раннюю дату – лента дебютирует на экранах 27 марта, а не 10 апреля. Совместно с CoolConnections компания также заявила на 14 мая киноверсию постановки МХТ им. А. П. Чехова ЖИЛ. БЫЛ. ДОМ от Константина Хабенского и Александра Цыпкина.

CoolConnections и Arna Media выпустит 27 марта фантастический мюзикл ДОЛЬЧЕ. Главные роли в картине исполнили Венсан Кассель, Катерина Мурино, Фанни Ардан и Росси де Пальма.

Фото: кадр из фильма ПОД ОГНЕМ