top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 февраля 2025 года

Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 февраля 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

23 февраля 2025

Новые фильмы Алекса Гарленда и Романа Михайлова, уход «Конца света», а также многое другое

«Вольга» заявила на 10 апреля экшн-триллер ПОД ОГНЕМ. На этот раз постановщик ПАДЕНИЯ ИМПЕРИИ Алекс Гарленд объединил режиссерские усилия с военным экспертом Рэем Мендозой.

Еще одну новинку на 10 апреля поставила Capella Film – норвежский мультфильм ПИРАТЫ ОПАСНОГО МОРЯ: КАПИТАН КЛЫК.

«НМГ Кинопрокат» перенес анимационный проект Тимура Бекмамбетова ХОДЖА НАСРЕДДИН с 24 апреля на 18 сентября.

К24 выпустит 20 марта новую работу Романа Михайлова ЖАР-ПТИЦА. Главные роли в картине исполнили Александра Киселева, Марк Эйдельштейн, Илларион Маров, Мария Мацель, Чингиз Гараев, Хаски и многие другие.

«Про:взгляд» убрал из прокатной сетки фантастический мюзикл КОНЕЦ СВЕТА с Тильдой Суинтон и Майклом Шенноном. Релиз картины был намечен на 3 апреля.

«КИНО.АРТ.ПРО» передвинул байопик БОЖЕСТВЕННАЯ. САРА БЕРНАР на более раннюю дату – лента дебютирует на экранах 27 марта, а не 10 апреля. Совместно с CoolConnections компания также заявила на 14 мая киноверсию постановки МХТ им. А. П. Чехова ЖИЛ. БЫЛ. ДОМ от Константина Хабенского и Александра Цыпкина.

CoolConnections и Arna Media выпустит 27 марта фантастический мюзикл ДОЛЬЧЕ. Главные роли в картине исполнили Венсан Кассель, Катерина Мурино, Фанни Ардан и Росси де Пальма.

Фото: кадр из фильма ПОД ОГНЕМ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 10–16 февраля 2025 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Красный шелк» обогнал «Тайну печати дракона» и «Балканский рубеж»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил прокат
Подробнее
Стали известны победители премии BAFTA за 2024 год
Подробнее
Касса России: «Пророк. История Александра Пушкина» стал лидером проката
Подробнее
Гильдия сценаристов США назвала победителей своей премии
Подробнее
От центра к периферии: динамика посещаемости кинотеатров в разных городах России в 2024 году
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 20–23 февраля
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пророк. История Александра Пушкина» продолжает лидировать
Подробнее
«Нэчжа побеждает царя драконов» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Подробнее
ФПРК запускает бесплатную кинолабораторию полного цикла
Подробнее
Российские телеканалы сохранили количество иностранного кино в эфире
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят отечественную анимацию и контент для детей
Подробнее
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2025» объявил предварительную программу
Подробнее
Международная касса: сиквел франшизы «Нэчжа» готовится стать самым кассовым мультфильмом в истории
Подробнее
В Москве состоялась зрительская премьера триллера «Кончится лето»
Подробнее
Вера Фетищева назначена заместителем генерального директора Arna Media
Подробнее
Минкультуры поддержало инициативу введения прокатных удостоверений для онлайн-кинотеатров
Подробнее
Amazon MGM Studios получила творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде
Подробнее
Официальная касса России: зажег глаголом
Подробнее