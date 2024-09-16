Ольга Казакова возглавит комитет Госдумы по культуре

О выдвижении ее кандидатуры заявил руководитель «Единой России» Владимир Васильев

Руководитель партии «Единая Россия» Владимир Васильев объявил о том, что на собрании фракции единогласно было поддержано решение о выдвижении Ольги Казаковой на пост Председателя Комитета Государственной Думы по культуре.

«Мы очень хотели, чтобы она возглавила этот комитет, поскольку Ольга Михайловна работала Министром культуры в Ставропольском крае», – отметил он.

Ранее эту должность занимала Елена Ямпольская – в мае она была назначена советником президента, чтобы заниматься вопросами культуры вместе с Владимиром Мединским. Сама же Казакова до настоящего времени возглавляла Комитет по просвещению.

Фото: официальный сайт Государственной Думы РФ