Ольга Казакова возглавит комитет Госдумы по культуре
Автор: Илья Кувшинов
16 сентября 2024
О выдвижении ее кандидатуры заявил руководитель «Единой России» Владимир Васильев
Руководитель партии «Единая Россия» Владимир Васильев объявил о том, что на собрании фракции единогласно было поддержано решение о выдвижении Ольги Казаковой на пост Председателя Комитета Государственной Думы по культуре.
«Мы очень хотели, чтобы она возглавила этот комитет, поскольку Ольга Михайловна работала Министром культуры в Ставропольском крае», – отметил он.
Ранее эту должность занимала Елена Ямпольская – в мае она была назначена советником президента, чтобы заниматься вопросами культуры вместе с Владимиром Мединским. Сама же Казакова до настоящего времени возглавляла Комитет по просвещению.
Фото: официальный сайт Государственной Думы РФ
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