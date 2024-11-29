Самым популярным кинотеатром России назван «Киноцентр Большой» в Ростове-на-Дону

«Кинопоиск» совместно с Яндекс Картами провел специальное исследование

«Кинопоиск» совместно с Яндекс Картами составил рейтинг самых популярных и высоко оцененных кинотеатров страны. Для этого были проанализированы оценки пользователей на 674 кинотеатра, расположенные в Москве и в 15 городах-миллионниках России. В рейтинг попали площадки с оценкой не ниже 4,0 в Яндекс Картах, получившие как минимум тысячу оценок.

Самым популярным кинотеатром России по количеству отзывов и оценок стал «Киноцентр Большой» в Ростове-на-Дону. Пользователи оставили на его страничке более 5 тысяч отзывов и рекордные 22 тысячи оценок. Прямо за ним расположился Московский «Каро 11 Октябрь» с 5 тысячами отзывов и 18 тысячами оценок. Третье место по количеству отзывов и оценок снова у киноцентра из Ростова-на-Дону: более 4 тысяч отзывов и 19 тысяч оценок у Cinema&Emotion. Четвертое место занял «Художественный» в Санкт-Петербурге. Отзывы на него оставили почти 4 тысячи раз, а оценки поставили 13 тысяч пользователей. И замыкает топ «Пять звезд на Павелецкой» – почти 4 тысячи отзывов и 11 тысяч оценок.

Также «Кинопоиск» и Яндекс Карты составили рейтинг самых популярных кинотеатров в городах-миллионниках. Позиции в городских топах распределялись не только на основе количества оценок в Картах, но и в соответствии с рейтингом кинотеатра на «Кинопоиске» – он работает по такому же принципу, как рейтинг фильмов и сериалов. В карточке кинотеатра на «Кинопоиске» можно оставить отзыв и поставить оценку по 10-балльной шкале.

Всего были проанализированы 285 кинотеатров столицы, на которые пользователи оставили более 107 тысяч отзывов и 332 тысяч оценок. Топ-5 кинотеатров Москвы по оценке на «Кинопоиске» выглядит следующим образом:

«Иллюзион» (9,5 на Кинопоиске и 8 552 оценки в Яндекс Картах)

«Балтика» (9,3 на Кинопоиске и 10 750 оценок в Яндекс Картах)

«Художественный» (9,1 на Кинопоиске и 11 391 оценка в Яндекс Картах)

«Пять звезд на Павелецкой» (9,0 на Кинопоиске и 11 818 оценок в Яндекс Картах)

«Каро 11 Октябрь» (8,5 на Кинопоиске и 18 199 оценок в Яндекс Картах)

В Санкт-Петербурге 96 кинотеатров получили более 54 000 отзывов и 185 000 оценок, а в топ-5 вошли:

«Мираж Синема Озерки» (9,0 на Кинопоиске и 6 423 оценки в Яндекс Картах)

«Мираж Синема» на Большом проспекте (8,7 на Кинопоиске и 9 526 оценок в Яндекс Картах)

«Аврора» (8,7 на Кинопоиске и 8 012 оценок в Яндекс Картах)

«Дом кино» (8,7 на Кинопоиске и 7 351 оценка в Яндекс Картах)

«Художественный» (8,3 на Кинопоиске и 13 371 оценка в Яндекс Картах)

В топ самых высоко оцененных кинотеатров городов-миллионников вошли:

Омский кинотеатр «Первомайский» (9,6 на Кинопоиске и 5 441 оценка в Яндекс Картах)

Новосибирский кинотеатр «Победа» (9,5 на Кинопоиске и 10 468 оценок в Яндекс Картах)

«Монитор СБС» в Краснодаре (9,5 на Кинопоиске и 8 412 оценок в Яндекс Картах)

Cinema&Emotion в Ростове-на-Дону (9,3 на Кинопоиске и 19 696 оценок в Яндекс Картах)

«Империя Грез Небо» в Нижнем Новгороде (9,3 на Кинопоиске и 9 827 оценок в Яндекс Картах)



Ранее «Кинопоиск» объявил, что начинает продвигать среди подписчиков премьеры фильмов в кинопрокате и будет использовать возможности экосистемы Яндекса для роста аудитории кинотеатров.

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