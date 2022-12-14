Kion назвал самые популярные оригинальные проекты в 2022 году

Онлайн-кинотеатр также анонсировал премьеры будущего года

Онлайн-кинотеатр Kion рассказал, какие оригинальные проекты были наиболее популярными в 2022 году, а также представил список премьер 2023 года.

В топ-10 популярных оригинальных сериалов уходящего года вошли: «Почка», «Обоюдное согласие», «Жизнь по вызову», «Капкан на судью», «Тест на беременность–3», «Переговорщик», «Клиника счастья», «Хрустальный», «Нереалити», «Коса».

Ключевые премьеры оригинальных сериалов в 2023 году:

«Почка-2» с Любовью Аксеновой

Лейтмотив второго сезона «Почки» – «Наташа учится любить». Действие начинается в Хорватии – туда эгоистичная, беспринципная и смертельно больная Наташа Кустова приехала пересаживать почку. Почку, которая в конце первого сезона досталась ей от матери Миши, пациента центра трансплантологии. Но пересадка вышла с побочным эффектом: теперь Наташа одержима страстью к… Мише. Роли в проекте исполняют Любовь Аксенова, Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба, Николай Фоменко, Леонид Бичевин и Павел Баршак.

«Кеша» с Константином Богомоловым

«Кеша» — ироничная драма о непростых отношениях четырех женщин и одного мужчины от сценариста Анны Козловой. Главную роль – архитектора по имени Кеша, который не умеет расставаться с женщинами – играет Константин Богомолов, а его любимых женщин - Юлия Снигирь, Александра Ребенок, Юлия Александрова, Василиса Перелыгина. Вместе с Kion и киностудией «Мармот фильм» сериал снимает Константин Богомолов.

«Американки» по сценарию Василия Сигарева

2008 год. Четыре подруги-работницы птицефабрики из поселка Ливни - Зина (Анастасия Попова), Геля (Анна Котова-Дерябина), Татьяна (Лина Миримская) и Кира (Мария Осипова) — узнают, что есть способ радикально изменить свою жизнь. Надо родить ребенка в США: он станет американцем, который сможет перевезти всех родственников за границу. Подруги решают действовать без промедления. На пути к цели им предстоит столкнуться с множеством трудностей и сомнений: а правильно ли они поступают, желая покинуть родной дом?

«Комплекс Бога» с Кириллом Кяро и Даниилом Страховым

Сериал снят совместно с компанией Lookfilm по сценарию Алены Званцовой, режиссер – Флюза Фархшатова, в ролях – Кирилл Кяро, Даниил Страхов, Шамиль Хаматов, Николай Шрайбер, Марина Васильева, Ольга Лерман и другие. В Москве пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина, а следом находят тело второй девочки. В это же время успешный бизнесмен, одержимый навязчивыми желаниями, Владимир Нестеров обращается за анонимной помощью к талантливому психиатру Алексею, который будет вынужден вести собственное расследование параллельно с официальным.

«Меньшее зло» Виктора Шамирова

Проект по сценарию Виктора Шамирова и Ольги Мотиной-Супониной. Супружеская пара — Вика (Полина Агуреева) и Максим (Алексей Розин) — хотят завести ребенка, но, к сожалению, Максим бесплоден. В это время судьба сталкивает их с бывшим любовников Вики Павлом (Виктор Добронравов) и его подругой Алисой (Юлия Гревцова). За бокалом вина герои придумывают оригинальное решение проблемы, которое окончательно запутывает отношения молодых людей.

ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО с Алексеем Серебряковым и Ксенией Раппопорт

Остросюжетная драма о талантливом враче, который попал в цепь трагических случайностей и их последствий – смерть жены, психологическая травма, приведшая к потере голоса, тюремное заключение и ненависть дочери. Но он находит силы, чтобы переломить ситуацию, не упасть духом и спасти себя, дочь и внучку. Вместе с Серебряковым и Раппопорт в фильме снялись Агния Дитковските, Евгений Ткачук, Александр Феклистов, Полина Кутепова, Артур Смольянинов, Ольга Лапшина и другие.

Продолжение «Сергия против нечисти - 2»

Полнометражное продолжение мистического комедийного сериала. Борец с нечистью Сергий (Роман Маякин), следователь полиции Катя (Лукерья Ильяшенко) и Тетушка (Ирина Розанова) встают на пути злых сил, которые орудуют в столице. И без того непростую жизнь героев осложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. В новых приключениях героям предстоит сразиться со свирепой фольклорной нечистью — Горынычем, отмороженной бандой домовых и дать отпор самому Вию и его инфернальным слугам. В каждом кейсе Сергий и Катя все больше сближаются и как никогда близки к объяснению, но, конечно, злые силы, Кракин и характер самого Сергия все портят…

Финальный сезон «Теста на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте

Kion покажет четвертый — финальный — сезон сериала «Тест на беременность», третий сезон которого стал одним из лидеров просмотров в уходящем году. Режиссером нового сезона стал Николай Хомерики. Главная героиня сериала — талантливый врач-акушер Наталья Бахметьева (Светлана Иванова) — столкнется с новыми вызовами судьбы, пытаясь найти ответ на вопрос, что для нее важнее – помогать людям или видеть, как растет сын и радоваться совместным минутам рядом с любимым мужчиной.