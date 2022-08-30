Kion анонсировал новинки сентября 2022 года

Новые серии «Жизни по вызову», документальные проекты и зарубежные кинорелизы

Эксклюзивные премьеры Kion Originals:

В сентябре — новые эпизоды «Жизнь по вызову»

В центре истории — Александр Шмидт (Павел Прилучный), хозяин элитного эскорт-агентства. Его называют Мэджик — он и его команда способны выполнить практически любое желание заказчика. Агентство Мэджика на вершине успеха. Среди клиентов уважаемые люди: бизнесмены, политики, силовики, общественные деятели. Команда — в лице бывшего бандита по кличке «Рыбак» (Олег Каменщиков) и секретаря Галины Михайловны (Виктория Богатырева) — исполняет любые капризы клиентов. Но внезапно сказка заканчивается: на Мэджика и его бизнес объявлена охота. В один миг он может потерять все – репутацию, бизнес, семью и даже жизнь. У него есть немного времени, чтобы разобраться, кто стоит за этой атакой, и нанести удар первым. Главные роли в проекте также исполнили Лиза Моряк, Наталья Рудова и Янина Студилина.

В сентябре — документальный комедийный сериал «Земля больших возможностей»

Приключение человека из другой культуры, который адаптировался в новых условиях и сумел добиться внушительного успеха. Через цепочку неудач и потерь, преодолевая самые разные препятствия, иностранец становится только сильнее и ни на минуту не теряет веру — как в себя, так и в тех, кто его окружает. Главный герой «Земли больших возможностей» — фермер Джастас Уолкер. Когда-то Джастас вместе с большой американской семьей перебрался из Соединенных Штатов в русскую Сибирь и обосновался в поселке Такучет Красноярского края. За годы фермерства Джастас обустроил в Такучете настоящее персональное хозяйство. «Веселый молочник», воплощающий классическую мечту на исконно русской земле — образ, который не мог пройти мимо кинематографистов. Жизнь и деятельность Джастаса популяризирует любовь и бережное отношение к земле, чьей бы она ни была.

В сентябре — документальный фильм ГОРОД МУЗЫКИ

Документальный музыкальный проект, авторы которого поставили задачу записать сэмплы из звуков Москвы и создать на этой основе музыку города. Этот фильм — яркий портрет Москвы и своего рода документальный мюзикл, сотканный из звуков, слов и эмоций музыкантов и композиторов. В фильме приняли участие 20 артистов и музыкальных групп различных жанров и направлений: Therr Maitz, Manizha, Geju, Zoloto, Sirotkin, LRK Trio, Everthe8, "Хадн Дадн" и многие другие. Специально для фильма они исполнили свою музыку live в эффектных московских локациях.

В сентябре — мистический триллер НОЧНОЙ РЕЖИМ

Модный фотограф Роман Белов (Павел Табаков) осужден на пожизненное заключение за убийство четырех человек. Роман абсолютно уверен в своей невиновности, но не может вспомнить, что же на самом деле случилось в роковую ночь. В тюрьме к нему во снах является таинственный мужчина, называющий себя Учителем (Андрей Мерзликин), и предлагает помощь в поиске настоящего убийцы. Но как вести расследование, если ты заперт в каменном мешке? И какую цену придётся заплатить за услуги человека, способного проникать в сновидения?

Эксклюзивные и со-эксклюзивные фильмы:

В сентябре — фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА

18-летний Алекс — давний большой фанат фэнтезийной саги об Артуре и минипутах. И, конечно, он в восторге от плана друзей побывать в заброшенном доме, где снимали любимые фильмы. Они и не подозревают, что за смертоносный капкан их ждет.

В сентябре — документальный фильм ВЕЛИКИЙ ЮНАЙТЕД

История успеха знаменитого английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

В сентябре — драматический триллер ШПИОН, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Начало отношений с харизматичным незнакомцем оборачивается шпионскими страстями, когда тот признается, что служит в контрразведке МИ-5. Но и это — лишь верхушка айсберга. На самом деле «агент» находится в розыске за мошенничество и втянул в свою паутину сразу нескольких жертв, которые доверили ему не только деньги, но и свои жизни. Теперь обманутая женщина жаждет восстановить справедливость и спасти других от его обольстительной лжи.

В сентябре — фантастический фильм ПОХИТИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ

11-летний мальчик живет в небольшом городке Сент-Эли-де-Какстони. Его воспитывает любимая бабушка, которая считает, что смерти больше не существует. Пытаясь убедить в этом своего внука, она рассказывает ему об увлекательных приключениях своей юности — о том, как в далеком 1927 году жителям этого городка с помощью удивительных трюков удалось победить угрожавшую людям Смерть. Её история вернет к жизни необыкновенных людей. И отныне Смерть будет появляться только в легендах и мифах. Но так ли это в реальной жизни или это только лишь плод фантазии?

В сентябре — французская комедия ГОРЯЧИЙ ОТПУСК

Лето, жара, отпуск. Деревня, зажатая между морем и горами, без интернета и мобильной связи. Друзья, которые слишком хорошо знают друг друга. Нечем заняться. Но вот прибывает лодка, и с нее спускается таинственный человек.



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