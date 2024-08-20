Эдуард Суворов назначен генеральным директором «Ленфильма»
Автор: Илья Кувшинов
20 августа 2024
Информацию об этом подтвердила пресс-служба студии
Киностудия «Ленфильм» официально назначила нового руководителя – генеральным директором стал Эдуард Суворов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ленфильма».
Напомним, что с конца февраля продюсер временно исполнял обязанности гендиректора по решению общего собрания акционеров.
Суворов окончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В начале 2000-х работал в комитете по культуре Государственной Думы, а затем трудился в структурах холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, курировал медийные активы.
С 2022 года медиаменеджер работал на «Ленфильме» помощником генерального директора по международным связям.
Фото: пресс-служба НАОМ
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