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Эдуард Суворов назначен генеральным директором «Ленфильма»

Автор: Илья Кувшинов

20 августа 2024

Информацию об этом подтвердила пресс-служба студии

Киностудия «Ленфильм» официально назначила нового руководителя – генеральным директором стал Эдуард Суворов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ленфильма».

Напомним, что с конца февраля продюсер временно исполнял обязанности гендиректора по решению общего собрания акционеров.

Суворов окончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В начале 2000-х работал в комитете по культуре Государственной Думы, а затем трудился в структурах холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, курировал медийные активы.

С 2022 года медиаменеджер работал на «Ленфильме» помощником генерального директора по международным связям. 

Фото: пресс-служба НАОМ

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