top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Продюсер Эдуард Суворов назначен врио гендиректора «Ленфильма»

Продюсер Эдуард Суворов назначен врио гендиректора «Ленфильма»

Автор: Илья Кувшинов

28 февраля 2024

Информацию об этом подтвердила пресс-служба студии

Киностудия «Ленфильм» назначила нового руководителя – временно исполняющим обязанности генерального директора стал продюсер Эдуард Суворов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Суворов закончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В начале 2000-х работал в Комитете Государственной Думы по культуре, после чего занимался деятельностью в области GR в структурах «Базового элемента». В период с 2013 по 2016 год возглавлял совет директоров ОАО «Медиахолдинг», владеющего музыкальным телеканалом О2тв, в 2017-м стал главой дирекции Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ), а затем работал исполнительным директором в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски.

На «Ленфильме» Суворов последние несколько месяцев числился помощником генерального директора. По информации «Фонтанки», его кандидатуру на должность главы «Ленфильма» лоббировал председатель совета директоров Федор Бондарчук.

Напомним, что прошлый генеральный директор студии Федор Щербаков, занимавший эту должность с 2020 года, ранее был объявлен в розыск. Представители «Ленфильма» тогда отмечали, что Щербаков находится в отпуске, а его обязанности до 29 февраля будет временно исполнять заместитель гендиректора по безопасности Алексей Тратников.

Фото: пресс-служба НАОМ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
«Лед 3» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Командир» идет на уровне «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 февраля
Подробнее
«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Объявлен лонг-лист кинопремии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее
Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрах
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал российский проект «Командир»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Лед 3» во второй раз оказался лидером
Подробнее
Касса России: «Лед 3» остается лидером проката
Подробнее
Кинолаборатория «Профессия – продюсер» начала прием заявок на участие
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Аквариум»
Подробнее
Создатели «Льда» готовят новую версию «Приключений Электроника»
Подробнее
Главный зарубежный блокбастер года «Бордерлендс» выйдет в России на день раньше мирового релиза
Подробнее
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля
Подробнее
Названы лауреаты премии «Сезар»
Подробнее
Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии журнала Time
Подробнее
Новые «Мстители» сменят название
Подробнее
Международная касса: «Бедные-несчастные» стали самым успешным фильмом Йоргоса Лантимоса
Подробнее