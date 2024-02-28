Продюсер Эдуард Суворов назначен врио гендиректора «Ленфильма»

Информацию об этом подтвердила пресс-служба студии

Киностудия «Ленфильм» назначила нового руководителя – временно исполняющим обязанности генерального директора стал продюсер Эдуард Суворов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

Суворов закончил продюсерский факультет Российской академии театрального искусства (ГИТИС). В начале 2000-х работал в Комитете Государственной Думы по культуре, после чего занимался деятельностью в области GR в структурах «Базового элемента». В период с 2013 по 2016 год возглавлял совет директоров ОАО «Медиахолдинг», владеющего музыкальным телеканалом О2тв, в 2017-м стал главой дирекции Национальной Ассоциации Организаторов Мероприятий (НАОМ), а затем работал исполнительным директором в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски.

На «Ленфильме» Суворов последние несколько месяцев числился помощником генерального директора. По информации «Фонтанки», его кандидатуру на должность главы «Ленфильма» лоббировал председатель совета директоров Федор Бондарчук.

Напомним, что прошлый генеральный директор студии Федор Щербаков, занимавший эту должность с 2020 года, ранее был объявлен в розыск. Представители «Ленфильма» тогда отмечали, что Щербаков находится в отпуске, а его обязанности до 29 февраля будет временно исполнять заместитель гендиректора по безопасности Алексей Тратников.

Фото: пресс-служба НАОМ