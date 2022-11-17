Онлайн-кинотеатры предлагают поправку к закону об ЛГБТ-пропаганде

Ассоциация «Интернет-видео» также просит перенести срок вступления закона в силу до 1 июля 2023 года

ЛГБТ-пропаганду могут внести в перечень оснований для блокировки онлайн-ресурса Роскомнадзором, заявил глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в обращении к главе комитета Госдумы по информтехнологиям Александру Хинштейну и главе комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову. Хинштейн заявил «Ведомостям», что данная поправка уже внесена еще до поступления обращения.

В настоящий момент сайт может быть внесен в реестр запрещенных с последующей блокировкой провайдерами при наличии порно с несовершеннолетними, информации о способах изготовления наркотиков, совершении самоубийства и т.д. Как отмечает «Интернет-видео», административная и уголовная ответственность за распространение запрещенной информации «на практике не применима к информационным ресурсам».

В первоначальной версии законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды отсутствовали детали механизма блокировки контента. Упоминались только штрафы и требования к легальным площадкам не допускать распространения материалов с ЛГБТ-пропагандой, что может никак не коснуться пиратские ресурсы.

При том, что в действующем законодательстве отсутствует понятие «нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения», данный термин используется в тексте законопроекта. По мнению Бырдина, ограничить распространение деструктивного контента на нелегальных ресурсах без механизма блокировки невозможно.

Алексей Бырдин предлагает перенести срок вступления закона в силу до 1 июля 2023 года, чтобы индустрия и государственный аппарат успели подготовиться. Однако Хинштейн не видит оснований для переноса.