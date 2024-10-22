top banner

Стала известна дата вручения премии «МедиаБренд»

Автор: БК

22 октября 2024

Торжественная церемония вручения состоится 20 ноября

Организаторы ежегодной индустриальной премии «МедиаБренд», которая отмечает лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа, завершили прием заявок на участие.

За победу в 48 номинациях, объединенных в 3 категории – «Видео-промо», «Дизайн» и «Специальные номинации», будут соревноваться телеканалы, кабельные, тематические и спутниковые вещатели, онлайн-кинотеатры, кинокомпании, дистрибуционные компании и другие производители контента.

Шорт-лист 12-го конкурса  «МедиаБренд» будет объявлен в начале ноября, а торжественная церемония пройдет в обновленном формате 20 ноября на сцене Дворца на Яузе.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ и кино
Подробнее
Деловой Торонто: итоги международного кинофестиваля TIFF и Кинорынка
Подробнее
«Анора» остается потенциальным фаворитом грядущей оскаровской гонки
Подробнее
Касса мультфильма «Дикий робот» в США выросла из-за желающих попасть на «Ужасающего 3»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 октября
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Анора» установила рекорд по предпродажам для зарубежного кино в 2024 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 октября 2024 года
Подробнее
Власти обсудили ужесточение контроля за пиратскими сеансами в кинозалах
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Руки вверх!» продолжают лидировать
Подробнее
Владимир Путин обновил состав совета при президенте РФ по культуре и искусству
Подробнее
Касса четверга: «Руки вверх!» продолжают возглавлять прокат
Подробнее
Кинопрокатная компания КИНО.АРТ.ПРО представила пакет фильмов на 2024-2025 годы
Подробнее
Байопик «Ученик. Восхождение Трампа» не вышел в прокат ОАЭ и Кувейта по политическим причинам
Подробнее
Россия и Китай снимут ремейк комедии «Невероятные приключения итальянцев в России»
Подробнее
Официальная касса России: кинотеатры подняли «Руки вверх!»
Подробнее
«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы обрел популярность среди аудитории TikTok
Подробнее
Netflix по-прежнему не собирается выпускать свои фильмы в широкий кинопрокат
Подробнее
Виктория Михно стала новым генеральным директором Premier
Подробнее
Стартовал отборочный тур Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
Джейн Фонда получит награду Гильдии актеров США за вклад в кинематограф
Подробнее