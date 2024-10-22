Стала известна дата вручения премии «МедиаБренд»

Торжественная церемония вручения состоится 20 ноября

Организаторы ежегодной индустриальной премии «МедиаБренд», которая отмечает лучшие проекты в сфере маркетинга, продвижения и дизайна современных медиа, завершили прием заявок на участие.

За победу в 48 номинациях, объединенных в 3 категории – «Видео-промо», «Дизайн» и «Специальные номинации», будут соревноваться телеканалы, кабельные, тематические и спутниковые вещатели, онлайн-кинотеатры, кинокомпании, дистрибуционные компании и другие производители контента.

Шорт-лист 12-го конкурса «МедиаБренд» будет объявлен в начале ноября, а торжественная церемония пройдет в обновленном формате 20 ноября на сцене Дворца на Яузе.