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Бюджет новой «Миссия: невыполнима» перевалил за $350 млн

Автор: Илья Кувшинов

15 октября 2024

Премьера первого трейлера может состояться перед «Гладиатором 2»

Похоже, Paramount не жалеет денег на восьмую часть «Миссии: невыполнима» – утверждается, что съемки все еще идут в Великобритании, а производственный бюджет проекта уже перевалил за $300 млн.

Релиз картины намечен на 23 мая 2025 года, однако у картины пока нет ни трейлера, ни даже официального названия.

Напомним, что первоначально седьмой и восьмой фильм задумывались полноценной дилогией, однако после неудовлетворительных результатов прошлой части франшизы ($570,6 млн в мировом прокате), студия приняла решение убрать подзаголовок ЧАСТЬ 1 из названия на домашнем видео.

Инсайдеры утверждают, что первый трейлер с новым названием должен дебютировать в сети в ближайшие несколько недель. Ожидается, что в мировом прокате он будет прикреплен к сиквелу ГЛАДИАТОРА Ридли Скотта, на который Paramount делает большие ставки в этом году.

Фото: кадр из фильма МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА

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