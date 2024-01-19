Paramount меняет название седьмой «Миссии: невыполнима» для домашнего видео

Лента лишилась подзаголовка «Часть 1»

Несмотря на то, что седьмая и восьмая часть МИССИИ: НЕВЫПОЛНИМА являются одной большой историей, Paramount не планирует больше продавать ленту таким образом. Об этом сообщает World of Reel.

Отмечается, что седьмой фильм о приключениях Итана Ханта, дебютировавший в прокате в прошлом году, лишится подзаголовка ЧАСТЬ 1 на домашнем видео и будет называться просто МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. Инсайдеры полагают, что Paramount находится в затруднительном положении: результаты первого фильма дилогии разочаровали студию, и у нее есть очевидные опасения по поводу продолжения, которое сейчас снимается в Австралии.

В октябре прошлого года грядущий восьмой фильм серии из-за голливудских забастовок был перенесен с 28 июня 2024 года на 23 мая 2025-го, и еще тогда отмечалось, что картина также получит другое название. На данный момент, проект, ранее известный под подзаголовком СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ 2, пока именуется внутри студии как МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 8.

Фото: кадр из фильма МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА