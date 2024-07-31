Виктория Михно стала заместителем генерального директора Premier

Она будет отвечать за рост бизнеса и взаимодействие с ключевыми партнерами компании

В онлайн-кинотеатре Premier продолжаются кадровые изменения – Виктория Михно назначена на должность заместителя генерального директора платформы.

Она будет отвечать за рост бизнеса компании, взаимодействие с ключевыми партнерами и выстраивание процессов внутри команды.

С 2020 года Михно занимала должность директора по развитию бизнеса онлайн-кинотеатра Premier. Она работала над развитием платной модели монетизации, привлечением новых платящих пользователей, дистрибуцией и продажей подписок, сотрудничеством с мобильными операторами и интернет-провайдерами, а также размещением контента сервиса в развлекательных порталах на разных видах транспорта.

Напомним, что в мае Premier также сменил генерального продюсера – им стал Давид Кочаров.

Фото: пресс-служба Premier