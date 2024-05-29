Давид Кочаров стал генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Premier

Он продолжит совмещать новую позицию с должностью генерального продюсера RUTUBE

Генеральный продюсер RUTUBE Давид Кочаров назначен на должность генерального продюсера онлайн-кинотеатра Premier.

Он будет отвечать за контентную политику сервиса – производство оригинальных проектов, продвижение, закупку контента и взаимодействие с телеканалами холдинга.

Сообщается, что Кочаров также продолжит совмещать позицию в онлайн-кинотеатре Premier с должностью в RUTUBE, которую он занимает с 2021 года.

В прошлом медиаменеджер занимал должность генерального продюсера в онлайн-кинотеатре «Иви», где он выстроил процессы собственного производства видеосервиса.

Фото: Premier