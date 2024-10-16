Виктория Михно стала новым генеральным директором Premier

Она сменит на этом посту Сергея Стамболцяна, занимавшего должность с февраля 2023 года

В онлайн-кинотеатре Premier кадровые изменения – Виктория Михно назначена на должность генерального директора компании.

Она будет отвечать за развитие бизнеса, используя наработанную за эти годы экспертизу, улучшать внутренние процессы работы компании, развивать партнерские отношения.

Михно сменит на этом посту Сергея Стамболцяна, который полностью сфокусируется на развитии всего бизнеса Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга» в роли Генерального директора ООО «ГПМ Проекты». Он развивал бизнес в Premier c февраля 2023 года – за время управления Стамболцяна актив существенно вырос по выручке и аудитории, также была усилена команда сервиса.

Виктория Михно работает в онлайн-кинотеатре Premier уже четыре года – в 2020 году она пришла в компанию на должность директора по развитию бизнеса, а в этом июле стала заместителем генерального директора. Медиаменеджер работала над развитием платной модели монетизации, привлечением новых платящих пользователей, дистрибуцией и продажей подписок, сотрудничеством с мобильными операторами и интернет-провайдерами, а также над размещением контента сервиса на развлекательных порталах разных видов транспорта.

Фото: пресс-служба Premier