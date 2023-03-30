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Видеоервис more.tv анонсировал апрельские новинки

Автор: БК

30 марта 2023

Триллер от автора «Чебурашки», сериал о виртуальной реальности и шоу с Алексеем Чадовым

C 6 апреля — БЕШЕНСТВО, в подписке more.tv
Мрачный и атмосферный триллер режиссера Дмитрия Дьяченко, вышедший в прокат сразу после его успеха его ЧЕБУРАШКИ. Производством БЕШЕНСТВА занималась компания Hype Film, ранее работавшая над сериалом «Домашнее поле» из линейки more originals. Главную роль в картине исполнил Алексей Серебряков. В тайге разгорается эпидемия бешенства среди диких зверей. В это время отец привозит своего сына в охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки. Вместе они оказываются в смертельной западне. Также в ролях Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин и другие.

7 апреля — «Закрытый уровень», в подписке на more.tv 
Компания молодых парней, увлеченных компьютерными играми, проникает в частную лабораторию, где разрабатывается симулятор военных действий. Герои загружаются в незаконченный разработчиками «закрытый уровень». В виртуальной реальности они лицом к лицу сталкиваются с реальной, а не компьютерной войной.

Также в апреле — «Фактор страха», телешоу, в подписке на more.tv
В новой версии программы звезды проходят испытания в одном из самых живописных регионов страны. В каждом из восьми выпусков героев ждут препятствия на фоне неприступных гор, крутых речных порогов, опасных рельефов и живописных ландшафтов. Чтобы выиграть денежный приз, который пойдет в благотворительный фонд, участникам предстоит попрощаться с давними страхами. Ведущий — Алексей Чадов.

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