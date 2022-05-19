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В московских торговых центрах стали закрываться кинотеатры

Автор: БК

19 мая 2022

Теперь демонстраторов могут ждать штрафные санкции

Объединенная киносеть «Синема Парк и Формула Кино» закрыла два кинотеатра в Москве в марте и апреле. Теперь владельцы торговых центров, в которых работали эти и другие столичные кинозалы, готовятся к судебным разбирательствам из-за внепланового ухода арендаторов, сообщают «Известия». Как уточнили в киносети, площадки закрылись в ТЦ «Ладога» и ТЦ «Глобал сити».

Компании «Киномакс», «Каро фильм», «Премьер-зал», «Луксор» и «Кинозвезда» не ответили на запрос «Известий».

По словам главы Союза торговых центров Булата Шакирова, на площади объектов, прекративших работу, были заключены нерасторжимые договоры аренды, согласно которым кинотеатры должны работать до окончания срока контракта. Таким образом, из-за досрочных расторжений соглашений на кинотеатры могут быть наложены штрафные санкции. Глава Союза отметил, что центрам невыгодно закрытие залов, т.к трафик зависит в том числе и от киноплощадок.

Шакиров также заявил, что партнеры уже обсуждают, возможно ли расторгнуть контракты на фоне новой экономической ситуации. 

По оценкам Ассоциации владельцев кинотеатров, к середине апреля в России оказались закрытыми 36% кинозалов. Согласно прогнозам АВК, в этом году кинотеатры сгенерируют совокупный убыток не менее 11,1 млрд рублей к концу 2022 года и 6,2 млрд рублей в течение ближайших пяти месяцев, начиная с марта.

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