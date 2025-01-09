В 2025 году в Москве пройдут съемки пяти международных картин

Ожидается, что в работе над ними примут участие кинематографисты из Бразилии, Таиланда и Египта

В наступившем году в столице должны пройти съемки сразу пяти международных кинофильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента культуры.

Ожидается, что местные специалисты планируют реализовать проекты с представителями Бразилии, Таиланда, Египта и Камеруна. Съемки пройдут в кинопарке «Москино» и на других площадках города.

Помимо этого, отмечается, что переговоры о сотрудничестве также ведутся с компаниями из еще десяти государств. В их числе Белоруссия, Китай, Турция и Индонезия.

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