В 2025 году в Москве пройдут съемки пяти международных картин
Автор: Илья Кувшинов
9 января 2025
Ожидается, что в работе над ними примут участие кинематографисты из Бразилии, Таиланда и Египта
В наступившем году в столице должны пройти съемки сразу пяти международных кинофильмов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента культуры.
Ожидается, что местные специалисты планируют реализовать проекты с представителями Бразилии, Таиланда, Египта и Камеруна. Съемки пройдут в кинопарке «Москино» и на других площадках города.
Помимо этого, отмечается, что переговоры о сотрудничестве также ведутся с компаниями из еще десяти государств. В их числе Белоруссия, Китай, Турция и Индонезия.
Фото: Freepik
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