Студия Вячеслава Муругова займется производством шоу и сериалов для СТС и стримингов

В разработке сейчас 20 проектов

«Студия "ВАМ"» Вячеслава Муругова займется производством оригинальных шоу и сериалов для телеканала СТС и разнообразных отечественных онлайн-платформ. Об этом сообщают «Ведомости».

Бывший гендиректор канала СТС и холдинга «СТС Медиа» учредил производственную компанию в апреле этого года. Названная по инициалам Муругова, «Студия "ВАМ"» сейчас разрабатывает двадцать проектов, среди которых шоу, сериалы и полнометражные фильмы.

По словам самого Муругова, одним из первых проектов студии станет продолжение шоу «Суперниндзя» для СТС, получившее название «Ученик ниндзя». Утверждается, что это не единственный проект «ВАМ» для канала – в работе еще как минимум одно шоу и сериалы.

Также отмечается, что у студии в девелопменте несколько сериалов и шоу для «Иви», однако детали пока не раскрываются.

Фото: Ксения Угольникова