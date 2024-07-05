Фестиваль «Новый сезон» открывает аккредитацию гостей

Смотр пройдет с 9 по 14 сентября включительно

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 9 по 14 сентября, объявил о старте аккредитации гостей.

Более подробная информация доступная на официальном сайте форума.

Напомним, что председателем Попечительского совета фестиваля в 2024 году был выбран директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим.