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Фестиваль «Новый сезон» открывает аккредитацию гостей

Автор: БК

5 июля 2024

Смотр пройдет с 9 по 14 сентября включительно

Третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи с 9 по 14 сентября, объявил о старте аккредитации гостей.

Более подробная информация доступная на официальном сайте форума.

Напомним, что председателем Попечительского совета фестиваля в 2024 году был выбран директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим.

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