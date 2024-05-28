«Новый сезон» объявил даты проведения в 2024 году
Автор: БК
28 мая 2024
Смотр пройдет с 9 по 14 сентября включительно
Стали известны даты проведения третьего фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Смотр пройдет с 9 по 14 сентября включительно на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.
Председателем Попечительского совета фестиваля в 2024 году выбран директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим.
«Новый сезон» – это единственный фестиваль, где на одной площадке встречаются премьерные сериалы и новейшее российское кино от крупнейших стримингов. Даты открытия аккредитации, программа фестиваля и расписание деловой программы будут объявлены дополнительно.
Фото: пресс-служба фестиваля
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