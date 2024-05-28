«Новый сезон» объявил даты проведения в 2024 году

Смотр пройдет с 9 по 14 сентября включительно

Стали известны даты проведения третьего фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Смотр пройдет с 9 по 14 сентября включительно на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Председателем Попечительского совета фестиваля в 2024 году выбран директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александр Косарим.

«Новый сезон» – это единственный фестиваль, где на одной площадке встречаются премьерные сериалы и новейшее российское кино от крупнейших стримингов. Даты открытия аккредитации, программа фестиваля и расписание деловой программы будут объявлены дополнительно.

Фото: пресс-служба фестиваля