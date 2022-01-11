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Ольга Тарасова назначена главой кинопрокатного отдела в Arna Media

Автор: Виолетта Палий

11 января 2022

Ранее она работала в компании «Вольга»

Компания Arna Media объявила о назначении Ольги Тарасовой на позицию главы кинопрокатного отдела. Прежде она три года руководила отделом продаж компании «Вольга» и выпускала такие фильмы как ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, франшизу ПОСЛЕ, КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ и другие. До этого Тарасова пять лет работала в отделе кинопроката компании WDSSPR, а ранее отвечала за репертуар кинотеатральной сети «Вест».

Ольга Тарасова: «Я очень рада, что именно Arna Media стала следующей ступенью в моей карьере. Меня вдохновляет наш новый пакет фильмов и те цели, которые ставит перед собой компания во главе с Надеждой Мотиной. Мне важно разделять ценности и планы по развитию компании – в этом у нас с Надеждой совпадают видение и стремления. Передо мной стоят интересные и амбициозные задачи по развитию партнёрских взаимоотношений и формированию стратегии выпуска фильмов. В ближайшее время мы представим картины 2022 года и начнём сотрудничество с кинотеатральными партнёрами».

Надежда Мотина: «Наша команда ставит перед собой самые амбициозные цели. И в ближайшие три года мы планируем как следует встряхнуть рынок. У Ольги за плечами большой опыт работы как с коммерчески успешным независимым кино, так и со студийным продуктом. Уверены, что наша совместная экспертиза и ваша поддержка помогут нам привлечь в кинотеатры новых зрителей».

Надежда Мотина в октябре 2021 года основала новую независимую дистрибьюторскую компанию Arna Media, которая занимается дистрибуцией зарубежного и отечественного контента на российском рынке.

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