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Paramount закрывает свое телеподразделение

Автор: Илья Кувшинов

14 августа 2024

Все текущие и будущие проекты перейдут под крыло CBS Studios

Медиаконгломерат Paramount Global принял решение закрыть свое телеподразделение в связи с новым масштабным циклом увольнений. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ожидается, что Paramount Television Studios прекратит свое существование в конце недели. Президент Николь Клеменс покинет компанию, а все текущие сериалы и находящиеся в разработке проекты (включая «Ричера», «Бандитов времени» и предстоящий «Кросс» для Prime Video) перейдут под крыло CBS Studios.

На прошлой неделе Paramount объявила о том, что планирует сократить порядка 2 тысяч рабочих мест (около 15% штата корпорации в США).

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