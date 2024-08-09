Paramount Global начинает масштабные сокращения в связи с убытками

Медиаконгломерат собирается уволить 15% штата в США

Paramount Global опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2024 года – холдинг зафиксировал крупный убыток и был вынужден списать $5,98 млрд в сфере кабельного телевидения.

По словам главного финансового директора Paramount Навина Чопры, списание стоимости кабельного бизнеса связано как с общим спадом в телевизионном сегменте, так и с необходимостью переоценки активов в связи с недавней сделкой со Skydance.

Генеральный директор медиаконгломерата Крис МакКарти, в свою очередь, подтвердил информацию о грядущих увольнениях – Paramount Global планирует cократить порядка 2 тыс рабочих мест (около 15% штата корпорации в США).

Основной удар придется на маркетинговые и коммуникационные подразделения. По словам МакКарти, увольнения начнутся в ближайшее время и, вероятнее всего, завершатся к концу года.