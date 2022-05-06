Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2022 года

Один из самых ожидаемых кинокомиксов, релизы Disney и многое другое

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в апреле 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Ожидаемо в пиратский топ по итогам апреля вошли релизы, прокат которых был либо отменен, либо сокращен после решения голливудских мейджоров о временной остановке выпуска своих проектов в России. Лидером чарта стал кинокомикс БЭТМЕН, который не вышел в российских кинотеатрах в марте по решению компании Warner Bros.. Также верхнюю строчку фильму обеспечила его цифровая премьера на видеосервисе HBO Max в апреле.

Следом за проектом с Робертом Паттинсоном в главной роли идет фильм СМЕРТЬ НА НИЛЕ. Прокат картины о новом деле Эркюля Пуаро в России стартовал 10 февраля. Позднее БК сообщало, что компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля. Изменения коснулись, в частности, проекта Кеннета Браны, что позволило ему войти в тройку популярных у пиратов проектов по итогам месяца.

Замыкает десятку лидеров боевик СКОРАЯ Майкла Бэя, который компания Universal Pictures также убрала из российского графика релизов.

БЭТМЕН СМЕРТЬ НА НИЛЕ ПАДЕНИЕ ЛУНЫ БЫЧАРА КОСТЮМ НАЕМНИК БОГИ ХЕВИ-МЕТАЛА ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ СКОРАЯ

Полные списки самых распираченных кинофильмов апреля 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 6 мая. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.