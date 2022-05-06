Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2022 года
Один из самых ожидаемых кинокомиксов, релизы Disney и многое другое
По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в апреле 2022 года. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.
Ожидаемо в пиратский топ по итогам апреля вошли релизы, прокат которых был либо отменен, либо сокращен после решения голливудских мейджоров о временной остановке выпуска своих проектов в России. Лидером чарта стал кинокомикс БЭТМЕН, который не вышел в российских кинотеатрах в марте по решению компании Warner Bros.. Также верхнюю строчку фильму обеспечила его цифровая премьера на видеосервисе HBO Max в апреле.
Следом за проектом с Робертом Паттинсоном в главной роли идет фильм СМЕРТЬ НА НИЛЕ. Прокат картины о новом деле Эркюля Пуаро в России стартовал 10 февраля. Позднее БК сообщало, что компания Disney полностью приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах с 7 апреля. Изменения коснулись, в частности, проекта Кеннета Браны, что позволило ему войти в тройку популярных у пиратов проектов по итогам месяца.
Замыкает десятку лидеров боевик СКОРАЯ Майкла Бэя, который компания Universal Pictures также убрала из российского графика релизов.
- БЭТМЕН
- СМЕРТЬ НА НИЛЕ
- ПАДЕНИЕ ЛУНЫ
- БЫЧАРА
- КОСТЮМ
- НАЕМНИК
- БОГИ ХЕВИ-МЕТАЛА
- ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ
- УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ
- СКОРАЯ
Полные списки самых распираченных кинофильмов апреля 2022 года можно увидеть в новом выпуске электронной рассылки «Бюллетеня кинопрокатчика», которую все подписчики получат поздно вечером в пятницу, 6 мая. Стать подписчиком можно, позвонив по телефону 8 (495) 785-62-82 или написав по электронной почте на адрес metro@kinometro.ru.