Premier представил обновления библиотеки в апреле 2022 года

Новая «Эпидемия», кинопрокатные релизы и сериалы

С 5 апреля — сериал «Здравствуйте, вам пора» (эксклюзив)

Сериал «Здравствуйте, вам пора» в легкой комичной форме рассказывает о том, что важно в жизни и напоминает, что конца жизни не избежит никто. Главный герой сериала Павел на первый взгляд очень наивный, милый и добрый молодой человек, который искренне не понимает, как работают человеческие взаимоотношения и мир людей в целом. Причина в том, что он в прямом смысле не от мира сего: Павел – вестник смерти, задача которого предупредить умирающего о скорой кончине, дав ему время завершить земные дела и исправить ошибки. В главной роли Павла снялся актер Михаил Тарабукин.

С 5 апреля — СДОХНУТЬ НУЖНО, ЧТОБЫ ВЫ ПРИЕХАЛИ (со-эксклюзив)

В семье Андрея и Анны уже давно назрел конфликт. Андрею все назойливей пишет молодая любовница, Анна, спустя годы ухаживаний, все же обращает внимание на давнего друга. Дети супружеской пары – двое сыновей – давно выросли и живут в столице, навещая родителей только в самом крайнем случае. И вот крайний случай наступает. На Землю со страшной скоростью летит комета, которая, вероятнее всего, уничтожит мир людей. На фоне надвигающегося апокалипсиса отложенные в долгий ящик проблемы семьи вдруг обостряются. Любовь родственников и их претензии друг к другу сплетаются в один клубок, который нужно успеть распутать, пока не стало слишком поздно.

С 7 апреля — БРАТ ВО ВСЕМ (со-эксклюзив)

Фильм, снятый учеником Александра Сокурова – режиссером Александром Золотухиным. Картина БРАТ ВО ВСЕМ рассказывает непростую историю взросления братьев-близнецов Мити и Андрея. После кадетского корпуса оба решают стать военными летчиками и пилотировать истребители. Однако в процессе подготовки у каждого брата обнаруживаются трудности, которые препятствуют осуществлению мечты. Эти трудности разные, и чтобы стать профессионалами братья впервые в жизни должны разлучиться и каждый пойти своей дорогой.

В апреле — ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ (эксклюзив)

Один из немногих российских фильмов, снятый по мотивам военной операции в Сирии. Динамичный и насыщенный спецэффектами боевик рассказывает о сапере Шаберове (Александр Робак), который движется в Пальмиру, чтобы разминировать захваченный город. Там его ждет девушка, полусирийка-полурусская, которую Шаберов однажды уже спас. Операция должна стать пиком карьеры Шаберова и ее красивым завершением, однако путь в Пальмиру оказался нелегким: враг действует все опаснее, а внутри группы назревает конфликт.

С 17 апреля — ОДИНОКИЙ ВОЛК (со-эксклюзив)

Остросюжетный триллер для тех, кто любит фильмы о киллерах, мафии и борьбе кланов. Главный герой – водитель мусоровоза – уже долгое время пытается жить нормальной жизнью. В прошлом он был крепко связан с криминальным миром, и теперь пытается оторваться от призраков прошлого. Но родной район постепенно становится все более опасным местом, где каждый мирный житель втянут в игры мафии. Чтобы спасти близких, он вновь должен взять в руки оружие и проявить не только жесткость, но местами и жесткость.

В апреле — сериал «Нереалити» (со-эксклюзивный оригинальный проект)

Социальное драмеди об обратной стороне красивых телевизионных шоу. Бывшая звезде реалити спустя 10 лет жизни «в телевизоре» вынуждена вернутся в реальность родного провинциального города и начать новую жизнь. Красивая история закончилась, и после стольких лет, проведённых на реалити-шоу под пристальными взглядами телекамер и миллионов зрителей, Рита вынуждена жить в родном городке, где теперь почти все её ненавидят. Рите нужно «построить свою жизнь» заново, но репутация злой интриганки из шоу усложняет ей задачу. Люди не верят Рите, она не может устроиться на работу, никто не хочет с ней дружить, а хейтеры пишут на её автомобиле оскорбления. Но реалити-шоу закалило Риту, и она не готова проигрывать.

В апреле — сериал «Эпидемия-2» (оригинальный проект)

Второй сезон оригинального сериала Premier «Эпидемия» покажет продолжение судьбы Сергея, его новой возлюбленной, бывшей жены и примкнувших к необычной семье попутчиков, желающих спастись от кошмара, порожденного эпидемией нового вируса. В первом сезоне герои вместе выбирались из зараженной Москвы, спасаясь от мародеров, озверевших от страха людей и «чистильщиков», которые без разбора убивают и больных, и здоровых людей. Во втором сезоне мы узнаем, что с ними будет дальше – сумеют ли они выжить, преодолеть кризис во взаимоотношениях и начать жизнь в мире, который уже никогда не станет прежним.

С 22 апреля — ДОКТОР СВИСТОК (ко-эксклюзив)

Комедия рассказывает о хитром, но не очень удачливом Арсене из приморского городка Дагомыс, который с детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась — он устроился в московскую клинику пластической хирургии. Правда, только администратором. У Арсена не было медицинского образования, но хорошо получалось зарабатывать, выдавая китайские импланты за швейцарские или продавая пациенткам место в очереди. Все у него было схвачено, пока у очередной звезды шоу-бизнеса дешевый имплант не взорвался прямо на борту самолета. Арсен был вынужден спешно уехать в родной город, но и там он нашел применение своим знаниям и навыкам в торговле. Комедия снята с использованием пранков: множество комедийных сцен снималось в общественных местах, где люди не знали, что происходящее – часть фильма, а не реальности.

С 28 апреля — МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА (со-эксклюзив)

Семейная комедия с певицей Глюкозой в главной роли. По сюжету, мама и папа десятилетних Лены и Маруси решают пожениться. Две совершенно чужие и разные девочки вынужденно становятся сестрами. Теперь они делят одну комнату, один класс, друзей, а главное — сражаются за внимание родителей. Каждая из них мечтает вернуть прежнюю жизнь, а для этого надо рассорить взрослых. Но что окажется для новоиспеченных сестер важнее: личный комфорт или счастье родителей? И может ли быть так, что сговор и коварный план в итоге объединит детей?