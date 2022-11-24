В Дубае впервые состоится Russian Film Festival

Показы российских проектов пройдут до 27 ноября

С 25 по 27 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах впервые пройдет Russian Film Festival. В рамках бесплатных показов местным зрителям будут показаны шесть российских разножанровых картин. В частности, в ходе Russian Film Festival состоится международная премьера мультфильма ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ производства студии «Союзмультфильм» и компании «Magic Factory».



Программа Russian Film Festival в Дубае:

• мультфильм ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (реж. Григорий Вожакин, 2022 г.);

• приключенческий анимационный фильм ФИННИК (реж. Денис Чернов, 2022 г.);

• мультфильм ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (реж. Василий Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин, 2019г.);

• авантюрная комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (реж. Александр Фомин, 2022г.) о конфликте поколений;

• фильм БОЛЬШОЙ (реж. Валерий Тодоровский, 2017 г.);

• фантастическая драма СПУТНИК (реж. Егор Абраменко, 2020 г.).

Russian Film Festival в Дубае организован Роскино при поддержке Минкультуры России.