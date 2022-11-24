top banner

В Дубае впервые состоится Russian Film Festival

Автор: БК

24 ноября 2022

Показы российских проектов пройдут до 27 ноября

С 25 по 27 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах впервые пройдет Russian Film Festival. В рамках бесплатных показов местным зрителям будут показаны шесть российских разножанровых картин. В частности, в ходе Russian Film Festival состоится международная премьера мультфильма ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ производства студии «Союзмультфильм» и компании «Magic Factory». 

Программа Russian Film Festival в Дубае:
• мультфильм ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (реж. Григорий Вожакин, 2022 г.);
• приключенческий анимационный фильм ФИННИК (реж. Денис Чернов, 2022 г.);
• мультфильм ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ (реж. Василий Бедошвили, Олег Ужинов, Иван Пшонкин, 2019г.);
• авантюрная комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (реж. Александр Фомин, 2022г.) о конфликте поколений;
• фильм БОЛЬШОЙ (реж. Валерий Тодоровский, 2017 г.);
• фантастическая драма СПУТНИК (реж. Егор Абраменко, 2020 г.).

Russian Film Festival в Дубае организован Роскино при поддержке Минкультуры России.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов России с 14 по 20 ноября
Подробнее
Компания «Атмосфера кино» объявила о партнерстве с крупнейшей частной киносетью Беларуси
Подробнее
Названа новая дата проката фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать»
Подробнее
Российские кинокомпании представят свои проекты на индийском кинорынке Film Bazaar
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Okko перешел во владение своего топ-менеджмента
Подробнее
Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды могут принять с дополнительными поправками
Подробнее
Боб Айгер возвращается на пост главы Disney
Подробнее
Предварительная касса уикенда: седьмой раз подряд лидером становится «Сердце пармы»
Подробнее
Законопроект о рекомендательных алгоритмах могут внести в Госдуму до конца 2022 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24–27 ноября 2022 года
Подробнее
Объявлены номинанты Independent Spirit Awards
Подробнее
Национальная премия в области веб-индустрии начинает прием заявок
Подробнее
Фестиваль контента стриминговых платформ Original+ объявил даты проведения
Подробнее
Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-пропаганды
Подробнее
«Большое путешествие 2» стало самым кассовым российским проектом в зарубежном прокате в 2022 году
Подробнее
Касса четверга: «Покерфейс» стал лидером проката
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Ламборгини: Человек-легенда» обогнал всех
Подробнее
VI Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон» анонсировал программу
Подробнее
Касса России: «Сердце пармы» сохраняет за собой первое место
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Сестры»
Подробнее