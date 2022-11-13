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Предварительная касса уикенда: «Сердце пармы» выигрывает шестой уикенд подряд

Автор: Георгий Романов

13 ноября 2022

Семейная картина «Волшебники» стала лучшей новинкой уикенда

В шестой раз подряд победу празднует эпическая картина Антона Мегердичева СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP). На этот раз она собрала около 58 млн рублей. В отсутствие крупных новинок этого хватило для победы. 800-миллионный рубеж фильм преодолеет уже на следующей неделе. 

Лучшей из новинок уикенда, заняв четвертое место, стала фантастическая лента Рената Давлетьярова ВОЛШЕБНИКИ (NKI). Семейный релиз освоил за четыре дня проката около 30 млн рублей, выступив в рамках ожиданий.

Также в топ-10 попали еще две новинки, показавшие сборы в районе 13-14 млн рублей. Седьмое место чарта занял зарубежный хоррор НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО (CPF), а строчкой ниже расположился отечественный триллер ПО-МУЖСКИ (CP). 

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